Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (22.04.23) 🔴 USDJPY, EURTRY und Nasdaq

Aktive Händler werden nächste Woche einen ersten Einblick in die Entwicklung der US-Wirtschaft im Zeitraum Januar-März erhalten, da der US-BIP-Bericht für Q1 2023 am Donnerstag veröffentlicht werden soll. EUR-Händler werden sich auf die VPI-Blitzdaten für April konzentrieren, während Zentralbank-Enthusiasten auf die Zinsentscheidungen der CBRT (Zentralbank der Türkei) und BoJ (Bank of Japan) gespannt sein werden. Zu guter Letzt nimmt die US-Gewinnsaison mit den Veröffentlichungen von 4 US-Mega-Tech-Unternehmen in der nächsten Woche an Fahrt auf. Achten Sie in der neuen Handelswoche auf USDJPY, EURTRY und Nasdaq!

USDJPY

Die Bank of Japan wird am Freitagmorgen ihre nächste geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Es wird keine Änderung der Zinssätze erwartet, aber die Sitzung wird dennoch genau beobachtet werden, da es die erste Sitzung unter dem neuen BoJ-Gouverneur Ueda sein wird. Einen Tag zuvor, um 14:30 Uhr deutscher Zeit wird den Händlern die Veröffentlichung des BIP-Blitzergebnisses für das erste Quartal aus den Vereinigten Staaten angeboten, das voraussichtlich eine Verlangsamung des Wachstums von 4,4% im vierten Quartal 2022 auf jetzt 4,2% zeigen wird. Da die US PCE-Daten für März am Freitag um 14:30 Uhr dt. Zeit das Tageslicht erblicken werden, könnte USDJPY ein volatiles Ende der Woche bevorstehen.

EURTRY

EURTRY könnte in der zweiten Wochenhälfte in Bewegung geraten. Die Zentralbank der Republik Türkei wird am Donnerstag um 12:00 Uhr dt. Zeit ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Der einwöchige Hauptreposatz wird voraussichtlich unverändert bei 8,5% bleiben. Da der Spielraum für eine Überraschung hier eher gering ist, könnte EURTRY weitere Bewegungen als Reaktion auf die VPI-Blitzdaten für April aus Europa erleben. Der deutsche Bericht wird am Freitag um 14:00 Uhr dt. Zeit veröffentlicht und dürfte eine leichte Abschwächung des Gesamtindexes zeigen.

Nasdaq / US100

Die Gewinnsaison geht in die entscheidende Woche, zumindest wenn es um Veröffentlichungen aus dem Technologiesektor geht. Den Anlegern werden in der nächsten Woche die Berichte für das 1. Quartal 2023 von vier US-Mega-Tech-Unternehmen vorgelegt: Alphabet (Dienstag), Microsoft (Dienstag), Meta Platforms (Mittwoch) und Amazon (Donnerstag). Alle 4 werden ihre Ergebnisse nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlichen. Die Q1-Finanzergebnisse dieser 4 Unternehmen und die Aussichten für die kommenden Quartale werden in der kommenden Woche den Nasdaq-100 (US100) maßgeblich beeinflussen.

Â

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB ĂĽber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Ăśberzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.