Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (25.02.23) 🔴 DAX, S&P 500 und EURUSD

Die FOMC-Protokolle liegen bereits hinter uns, und die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich nun auf die EZB-Protokolle, die für Donnerstag angesetzt sind. Die Anleger werden jedoch auch auf die Umfragedaten aus den USA, insbesondere den Conference Board Index und die ISMs, sowie auf die VPI-Blitzdaten aus Europa achten. Achten Sie in der nächsten Handelswoche auf S&P 500, DAX und EURUSD!

S&P 500 / US500

In einem eher ungewöhnlichen Schritt hat das US Bureau of Labor Statistics die Veröffentlichung des NFP-Berichts fĂĽr Februar auf den zweiten Freitag im März angesetzt, statt auf den ersten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich die Händler in der kommenden Woche ĂĽber einen Mangel an US-Daten beschweren werden. Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board fĂĽr Februar wird am Dienstag um 16:00 Uhr dt. Zeit veröffentlicht, während die ISM-Daten fĂĽr das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor fĂĽr Februar am Mittwoch bzw. Freitag (ebenfalls um 16:00 Uhr) veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass sich der CB-Index und der ISM fĂĽr das verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum Januar verbessern, während sich der ISM fĂĽr den Dienstleistungssektor verschlechtern wird.Â

DAX / DE30

In dieser Woche wurde das FOMC-Protokoll veröffentlicht, und in der nächsten Woche steht die Veröffentlichung des EZB-Protokolls an (Donnerstag, 13:30 Uhr dt. Zeit)! Bei den EZB-Protokollen könnte es jedoch genauso sein wie bei den FOMC-Protokollen - sie werden stark überholt sein. Sowohl die Fed- als auch die EZB-Mitglieder haben seit der letzten Sitzung einen hawkishen Ton angeschlagen, wobei EZB-Nagel am Freitag eine "robuste" EZB- Zinserhöhung im März signalisierte. Sollte das Dokument jedoch in Bezug auf die Anzahl der Falken ähnlich hawkistische Äußerungen enthalten wie das FOMC-Protokoll, könnten europäische Indizes wie der deutsche DAX unter Druck geraten.

Â

EURUSD

Die EZB-Protokolle sind nicht die einzigen wichtigen Veröffentlichungen aus Europa, die in der nächsten Woche anstehen. Den Anlegern werden auch die VPI-Blitzdaten für Februar aus den Ländern des Euroraums vorgelegt. Wie üblich werden die deutschen VPI-Daten für Februar, die am Mittwoch um 14:00 Uhr dt. Zeit veröffentlicht werden, am stärksten beachtet. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum der deutschen Gesamtpreise von 8,7% im Januar auf 8,6% im Februar verlangsamen wird. Während die VPI-Daten der nächsten Woche keinen Einfluss auf den Inhalt des EZB-Protokolls haben werden, das eine Zusammenfassung der Diskussionen der EZB-Sitzung vom 2. Februar sein wird, könnten sie sich auf die Ansichten der Zentralbanker sowie auf die Bewegungen des EURUSD auswirken.

