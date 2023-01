Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (28.01.23) 🔴 Nasdaq, USDJPY & EURGBP

Die kommende Handelswoche dürfte die bisher arbeitsreichste Woche des Jahres 2023 werden. Die Anleger werden nicht nur mit Zinsentscheidungen der Fed, der EZB und der BoE (Bank of England) konfrontiert, sondern erhalten auch die Möglichkeit, einen Blick auf die neuesten US-Arbeitsmarktdaten zu werfen. Darüber hinaus ist die Gewinnsaison an der Wall Street in vollem Gange und in der kommenden Woche werden die Q4-Gewinnberichte von Meta Platforms, Apple, Amazon und Alphabet veröffentlicht. Achten Sie nächste Woche auf USDJPY, EURGBP und Nasdaq!

USDJPY

In der kommenden Woche werden hochkarätige Daten und Ereignisse aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Das Hauptaugenmerk wird auf der Zinsentscheidung des FOMC am Mittwoch um 20:00 Uhr deutscher Zeit liegen. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen auf 25 Basispunkte verlangsamen wird. Abgesehen von der Fed-Entscheidung wird der ADP-Beschäftigungsbericht für Januar diese Woche am Mittwoch um 13:15 Uhr dt. Zeit veröffentlicht, während der NFP-Bericht einen Tag später - am Freitag um 14:30 Uhr dt. Zeit - veröffentlicht wird. Bei all diesen Ereignissen ist mit einer hohen Volatilität des USD zu rechnen, und USDJPY ist die Paarung, bei der mit Bewegung gerechnet werden kann.

EURGBP

Die FOMC-Zinsentscheidung ist zwar ein Schlüsselereignis der Woche, aber nicht die einzige Zinsentscheidung einer großen Zentralbank, die in dieser Woche ansteht. Den Anlegern werden auch die Entscheidungen der Bank of England (Donnerstag, 13:00 Uhr dt. Zeit) und der Europäischen Zentralbank (Donnerstag, 14:15 Uhr dt. Zeit) angeboten. Was die EZB betrifft, so rechnen sowohl Ökonomen als auch der Geldmarkt mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten. Bei der BoE sind die Dinge weniger klar, da die Ökonomen einen Zinsschritt von 50 Basispunkten erwarten, während die Geldmärkte 50:50 zwischen einem Zinsschritt von 25 und 50 Basispunkten geteilt sind. Dies bedeutet, dass Spielraum für eine Überraschung und einen Volatilitätsanstieg beim EURGBP besteht.

Nasdaq / US100

Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Ergebnisse von Technologieunternehmen fielen gemischt aus - während Tesla positiv überraschte, deuteten die Berichte anderer Unternehmen (Microsoft, Intel und IBM) auf Schwierigkeiten hin. In der nächsten Woche werden die Ergebnisse von 4 US-Mega-Tech-Unternehmen veröffentlicht - Meta Platforms am Mittwoch und Apple, Amazon und Alphabet am Donnerstag. Wie bei diesen Mega-Cap-Unternehmen üblich, werden alle Berichte nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht. Der technologielastige Nasdaq-100-Index (US100) erreichte letzte Woche den höchsten Stand seit Mitte Dezember, und die Berichte der Mega-Tech-Unternehmen könnten für weiteren Auftrieb sorgen.

