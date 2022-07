Die wichtigsten Erkenntnisse aus Powells Pressekonferenz

Das FOMC beschloss eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte, wodurch der Leitzins der US-Notenbank in den Bereich von 2,25 bis 2,50% stieg. Dies war die zweite Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Folge und erst die dritte in den letzten 30 Jahren. Eine solche Entscheidung war jedoch weitgehend erwartet worden, und die Aufmerksamkeit der Märkte richtete sich auf die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Powell, da die Anleger auf weitere Hinweise zu den Aussichten für die Wirtschaft und die Geldpolitik warteten. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Pressekonferenz von Powell:

Eröffnungsstatement

Die Inflation ist viel zu hoch

Das Lohnwachstum bleibt auf hohem Niveau

Der Arbeitsmarkt bleibt extrem „tight”

Wachstum der Verbraucherausgaben schwächt sich ab

Gesamtnachfrage in der Wirtschaft bleibt solide

Die Fed baut ihre Bilanz weiter deutlich ab

Eine weitere ungewöhnlich starke Zinserhöhung wird von den Daten abhängen

Eine Verlangsamung des Zinsanstiegs ist wahrscheinlich irgendwann angebracht

Die Fed wird ihre Überlegungen so klar wie möglich kommunizieren

Q&A-Sitzung

Anhebung um 75 Basispunkte war die richtige Größenordnung

Würde nicht zögern, weitere Erhöhungen vorzunehmen, wenn es angemessen wäre

Fed Funds jetzt im neutralen Bereich

Es gibt einige Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit

Die FOMC-Mitglieder sind der Meinung, dass die Zinssätze ein moderat restriktives Niveau erreichen müssen

Es ist an der Zeit, von Sitzung zu Sitzung zu gehen und nicht mehr wie bisher klare Vorgaben zu machen

Es ist nicht unser Ziel, eine Rezession herbeizuführen, aber eine Periode unterdurchschnittlichen Wachstums könnte notwendig sein, damit das Angebot aufholen kann

Ich glaube nicht, dass sich die US-Wirtschaft derzeit in einer Rezession befindet

Die ersten US-BIP-Berichte werden in der Regel später revidiert und sollten mit Vorsicht genossen werden

Keine Entscheidung darüber getroffen, wann die Zinserhöhungen verlangsamt werden sollen

Der Geldmarkt geht derzeit von einer Straffung um 59,5 Basispunkte auf der FOMC-Sitzung im September aus. Quelle: Bloomberg

