Eilmeldung: EURUSD fällt nach FOMC-Protokoll

Das Protokoll der FOMC-Sitzung, die im Dezember stattfand, wurde gerade veröffentlicht. Die Märkte konzentrierten sich in erster Linie auf die Diskussionen über die Fed-Bilanz, die zukünftigen Aussichten für die Verringerung des QE-Programms und die mögliche Reduzierung der Bilanz.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Dokument:

Viele Teilnehmer waren der Ansicht, dass das angemessene Tempo des Bilanzabbaus wahrscheinlich schneller sein würde als bisher

Die Teilnehmer sahen eine Verlangsamung der Wirtschaft durch die jüngste Pandemiewelle und länger anhaltende Versorgungsprobleme

Einige Teilnehmer merkten auch an, dass es angemessen sein könnte, relativ bald nach Beginn der Anhebung des Leitzinses mit dem Abbau der Bilanz der Federal Reserve zu beginnen

Die Teilnehmer merkten allgemein an, dass es angesichts ihrer individuellen Aussichten für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Inflation gerechtfertigt sein könnte, den Leitzins früher oder schneller zu erhöhen, als die Teilnehmer zuvor erwartet hatten

Die Arbeitsmarktlage ist noch weit von den Zielen der Fed entfernt

Die Marktreaktion auf das heutige FOMC-Protokoll fällt moderat aus. Der Dollar wird stärker und die Aktien tendieren nach unten. Edelmetalle stehen unter Druck, da die 10-jährigen Anleiherenditen auf 1,70% gestiegen sind.

EURUSD fiel nach dem FOMC-Protokoll unter die Marke von 1,1335 und bewegt sich auf die nächste Unterstützung bei 1,1300 zu. Quelle: xStation 5



