Eilmeldung: GBPUSD fällt unter Juli-Tief

An den Finanzmärkten dominiert heute die Risikoaversion, die zu Beginn durch Stromengpässe in China ausgelöst und später durch eine Treibstoffkrise im Vereinigten Königreich verstärkt wurde. Der Dollar legte nach den jüngsten Äußerungen von Fed-Mitgliedern zu, während die 10-jährige US-Anleiherendite um 6 Basispunkte auf 1,54% stieg. Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, sagte, dass eine „etwas" hawkischere Haltung der Fed am besten für eine längere Expansion sorgen würde, wobei er zwei Zinserhöhungen im Jahr 2022 und eine Inflationsrate von 2,8% bis zum nächsten Jahr in Aussicht stellte. Zuvor hatte Lael Brainard erklärt, dass der Arbeitsmarkt ihr Ziel für den Beginn des Tapering bald erreichen könnte, während der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, anmerkte, dass eine Mäßigung der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte.

Während der heutigen Sitzung ist das Währungspaar GBPUSD stark gefallen. Betrachtet man den D1-Chart, so gelang es den Verkäufern, unter die Unterstützung bei 1,3620 zu brechen. Im Einklang mit den klassischen Annahmen der technischen Analyse scheint die heutige Kursentwicklung den Weg für eine größere Abwärtskorrektur zu ebnen, und die oben genannte Zone sollte als Widerstand betrachtet werden. Die Fibonacci-Retracements sollten als nächstgelegene Unterstützung betrachtet werden: 127,2% und 161,8%. Quelle: xStation 5



