Eilmeldung: NATGAS-Preis steigt nach Freeport-Nachrichten

Die Erdgaspreise sind rund drei Stunden vor der Veröffentlichung des EIA-Gasspeicherberichts sprunghaft angestiegen. Der Preisanstieg erfolgte nach den Nachrichten über das Freeport-Exportterminal. Es heißt, dass das Freeport-Terminal heute seine volle Kapazität von 2 Milliarden Kubikfuß pro Tag erreichen könnte. Dies ist eine positive Nachricht für die Preise, aber man sollte auch bedenken, dass die Erdgasproduktion in den USA auf einem sehr hohen Niveau liegt. Als Freeport noch mit voller Kapazität arbeitete, lag die US-Produktion bei 93-95 Milliarden Kubikfuß pro Tag. Jetzt liegt sie bei 100 oder mehr bcf pro Tag. Aus diesem Grund wird die Wiederaufnahme des Betriebs mit voller Kapazität am Freeport LNG-Exportterminal keine großen Auswirkungen auf die Begrenzung des derzeitigen Überangebots in den Vereinigten Staaten haben.

Nettostrom aus dem Freeport LNG-Terminal und der US-Erdgasproduktion. Quelle: Bloomberg

NATGAS verzeichnete einen Kurssprung, nachdem die Freeport-Nachrichten die Märkte erreichten. Quelle: xStation5 von XTB

