Ein weiterer volatiler Tag für die türkische Lira

Die türkische Währung erlebt heute einen weiteren sehr volatilen Handelstag. Nach einem relativ ruhigen Handel in der Vorwoche startete USDTRY mit einer Kurslücke von über 3% in die neue Woche. Die geldpolitischen Aussichten der Türkei sind nach wie vor ein wichtiger Einflussfaktor für die Währung des Landes, und der türkische Präsident Erdogan ist weit davon entfernt, von seiner unorthodoxen Ansicht abzurücken, dass niedrigere Zinsen zu einer geringeren Inflation führen. Erdogan scheint von der anhaltenden TRY-Abwertung unbeeindruckt zu sein und übt weiterhin Druck auf die Zentralbanker aus, um seine Ansichten zu unterstützen.

Die Zentralbank der Republik Türkei wird am Donnerstag um 12:00 Uhr eine Entscheidung über den 1-wöchigen Reposatz bekannt geben. Der CBRT-Chef sagte kürzlich, dass die Zentralbank mit weiteren Zinssenkungen vorerst fertig sein könnte. Die TRY braucht Zinserhöhungen, um wieder Boden zu gewinnen, aber das Ausbleiben weiterer Zinssenkungen wäre auch positiv. Nichtsdestotrotz wurde heute Morgen berichtet, dass Erdogan heute mit dem CBRT-Chef zusammentreffen wird, sodass nicht auszuschließen ist, dass der türkische Präsident den derzeitigen CBRT-Gouverneur noch vor der Sitzung in dieser Woche ersetzen möchte!

USDTRY kletterte heute Morgen auf über 14,60 und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Später kam es jedoch zu einer Umkehr, und angesichts der Schnelligkeit, mit der dies geschah, scheint eine Devisenmarktintervention der CBRT ein möglicher Grund zu sein. Während die CBRT noch kämpft, haben Ökonomen bereits das Handtuch geworfen - eine weitere Zinssenkung um 100 Basispunkte wird für Donnerstag erwartet, und eine wachsende Zahl von Ökonomen sieht einfach nicht genug Willen der türkischen Behörden, die Situation abzuwenden.

USDTRY erreichte zu Beginn dieser Woche ein neues Rekordhoch. Nach einer Intervention der CBRT zog sich das Paar jedoch wieder zurück. Quelle: xStation 5



