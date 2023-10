ETF: Bullen verteidigen Invesco QQQ

von Nkosilathi Dube, Trive Financial Marktanalyst

Der Invesco QQQ Trust ETF (ISIN: US46090E1038) hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Investoren und Marktbeobachtern auf sich gezogen. In der vergangenen Woche trotzte der ETF den Erwartungen und hielt dem Sturm eines wiedererstarkten USD, der von robusten Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) angetrieben wurde, stand. Mit 336.000 wurden die Prognosen fast verdoppelt.

Inmitten erhöhter Marktvolatilität und steigender Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen, die 16-Jahreshochs erreichten, gelang es dem QQQ-ETF, die zweite Woche in Folge positiv zu schließen. Diese bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit war auf ein erstaunliches Paradox zurückzuführen, nämlich einen deutlichen Anstieg der Beschäftigung bei gleichzeitig auffälliger Verlangsamung des Lohnwachstums, was möglicherweise den Inflationsdruck dämpfen könnte.

Da jedoch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Preise für Staatsanleihen in die Höhe treiben und der US-Arbeitsmarktbericht für September die Spekulationen über die Inflationszahlen anheizt, könnte der QQQ ETF in dieser Woche vor neuen Herausforderungen stehen.

Technische Analyse

Der Invesco QQQ ETF befindet sich in einem eindeutigen Abwärtstrend, wie seine Position unterhalb des gleitenden 100-Tage-Durchschnitts innerhalb eines absteigenden Kanalmusters zeigt. Der Schwellenwert von 378,26 USD stellt einen erheblichen Widerstand dar und markiert die obere Grenze der Abwärtsspanne, in der der Verkaufsdruck besonders stark war.

Der Einfluss der Bären ließ jedoch bei 351,36 USD nach, was zu einer Rückkehr des Vertrauens der Käufer führte. Derzeit ist ein Retracement im Gange, wobei der QQQ ETF das entscheidende 50 %-Fibonacci-Retracement-Level durchbrochen hat. Sollten die Verkäufer dieses Niveau als Zwischenwiderstand beibehalten, könnte eine Trendwende bevorstehen und die Unterstützung bei 351,36 USD wieder in den Fokus rücken.

Im Gegensatz dazu könnte ein entscheidender Durchbruch über die 50 %-Marke, der von einem beträchtlichen Handelsvolumen unterstützt wird, auf die Anwesenheit eifriger Käufer hindeuten und möglicherweise den Weg für eine Erholung in Richtung der gewaltigen 378,26 USD-Marke ebnen.

Zusammenfassung

Im weiteren Wochenverlauf werden sich alle Augen auf die wichtigsten Ereignisse richten: das FOMC-Protokoll und die US-Inflationsrate. Während ein leichter Rückgang der Inflationsrate erwartet wird, könnte ein unerwarteter Anstieg Abwärtsrisiken für den QQQ-ETF bedeuten und ihn möglicherweise in Richtung der entscheidenden Marke von 351,36 USD treiben.

Quellen: U.S. Bureau of Labor Statistics, Reuters, TradingView

