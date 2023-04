Ethereum durchbricht 2.000-Dollar-Marke 📈

Risikobehaftete Vermögenswerte profitieren vom schwachen Dollar, nach niedriger als erwarteten Inflationswerten aus den USA

Vitalik Buterin, der Ethereum-GrĂŒnder, gab an, dass das Projekt nach dem Shanghai-Update bereits die wichtigsten Meilensteine fĂŒr die weitere Entwicklung erreicht habe

Ethereum, die zweitgrĂ¶ĂŸte KryptowĂ€hrung, stieg aufgrund einer verbesserten Risikostimmung ĂŒber einen entscheidenden Widerstand. Die Inflationszahlen (EPI) aus den USA blieben mit 2,7% deutlich hinter den Erwartungen zurĂŒck, wĂ€hrend die Prognosen bei 3% und zuvor bei 4,6% lagen. Die Daten stĂŒtzen die Stimmung unter den Risikoaktiva und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Mai nicht erhöht. Neben dem KryptowĂ€hrungsmarkt legten heute auch die Index-Futures an der Wall Street zu.

Die gestern eingefĂŒhrte Ethereum Shanghai-Modifikation fĂŒhrte entgegen den Vorhersagen vieler Analysten, einschließlich JP Morgan, nicht zu einem kaskadenartigen Ausverkauf und einem schnellen Abzug von Ethereum aus der Beacon-Kette. Angesichts einer deutlichen Verbesserung der Stimmung sah der Markt die Ethereum-Fork nicht als "Katalysator" fĂŒr Gewinnrealisierungen. Die Änderung hat dafĂŒr gesorgt, dass Investoren die Möglichkeit haben, Ethereum problemlos zu "staken", ohne ihre Gelder auf Jahre hinaus im Netzwerk festhalten zu mĂŒssen. Viele Analysten sehen in Ethereum den Hauptkandidaten, der Bitcoin in den nĂ€chsten Jahren "entthronen" wird, vor allem aufgrund seiner technologischen Überlegenheit und seiner Nutzenfunktionen. Unter anderem werden auf der ETH-Blockchain dezentralisierte Anwendungen und intelligente VertrĂ€ge aufgebaut.

Ein Blick auf ETHEREUM im H4-Chart zeigt, dass der Höhepunkt der Euphorie im Sommer 2022 erreicht wurde. Am 13. MĂ€rz brach der Preis ĂŒber den SMA200 (rote Linie) aus, was einen weiteren AufwĂ€rtstrend signalisierte. Seit Anfang des Jahres ist der Preis von ETH um fast 67% gestiegen, wĂ€hrend der Bitcoin um 82% zugelegt hat.

Quelle: xStation5 von XTB

