Ethereum Kurs: Anleger blicken mit gemischten Gefühlen auf 2023

Ethereum Kurs büßt im Jahr 2022 rund 67 Prozent ein – Anleger blicken mit gemischten Gefühlen auf 2023

Für Ethereum-Anleger bleibt das Börsenjahr 2022 ein Jahr zum Vergessen. Aufs Jahr gesehen hat das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset rund 67 Prozent an Wert eingebüßt. Insbesondere die global dominierenden Inflations- und Zinssorgen galten als Belastungsfaktoren. Dazu gesellten sich Unwägbarkeiten innerhalb der Krypto-Branche. Insgesamt dürften Börsianer mit gemischten Gefühlen auf das kommende Jahr blicken.

Zinssorgen und Unwägbarkeiten innerhalb der Krypto-Branche – Regulierungssorgen im Blick

Kurz vor Jahresende steht bei Ethereum ein Minus in Höhe von 67 Prozent auf der Kurstafel. Die Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen galt in den vergangenen 12 Monaten als die dominierende Thematik. Dies- und jenseits des Atlantiks haben die wichtigsten Notenbanken eine restriktive Geldpolitik an den Tag gelegt, um die grassierende Inflation zu bekämpfen. Steigende Zinsen schmälern die Attraktivität von riskanten Anlageklassen wie etwa Krypto Assets und spielen tendenziell zinstragenden Werten wie etwa US-Staatspapieren in die Karten.