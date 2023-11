Ethereum Kurs hält sich über 1.800 Dollar - Jerome Powell im Fokus

Angesichts der anhaltenden Zulassungsspekulationen in Bezug auf den ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden haben Krypto-Werte im Oktober deutlich zulegen können. So kommt der nach Marktgröße zweitwichtigste Wert Ether (USD) auf ein Plus von rund 8,70 Prozent. Auch die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen könnte die Attraktivität von zinslosen Anlagen erhöhen. In diesem Kontext dürften Anleger neben der heutigen Fed-Notenbanksitzung auf den Jobbericht am kommenden Freitag blicken.

Spekulationen auf Bitcoin-Spot-ETF in den USA bleiben am Leben

Die Hoffnungen auf Lancierung des ersten BTC-Spot-ETFs in der weltweit größten Volkswirtschaft reißen auch zu Beginn des neuen Monats nicht ab.

Nachdem am vergangenen Dienstag eine Meldung durchsickerte, dass der ETF aus dem Hause BlackRock bei der Clearing-Behörde DTCC bereits gelistet sei, konnten Krypto-Werte profitieren.

Anzumerken bleibt, dass dies jedoch schon seit August der Fall sei, wie die Nachrichtenagentur Reuters schrieb. Zudem stelle dies keinen Hinweis auf eine behördliche Genehmigung dar, hieß es Medienberichten zufolge.

Vor ca. zwei Wochen hatte zudem eine irreführende Meldung über die angebliche Zulassung des BlackRock-Bitcoin-Spot-ETFs einen Kurssprung ausgelöst und kurze Zeit später für Irritationen gesorgt. Ein Sprecher des weltweit größten Vermögensverwalters hatte die Gerüchte unmittelbar danach dementiert.