Ethereum Kurs steigt wieder über 3.500 Dollar - Anleger fiebern geldpolitischen Signalen entgegen

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) notiert am Mittwoch weiterhin oberhalb der psychologisch wichtigen 3.500-Dollar-Marke. Sollte der geldpolitische Gegenwind weiter nachlassen, könnten Anleger schon bald die 4.000-Dollar-Marke ins Auge fassen. Zuletzt hatten wichtige Notenbank-Vertreter der Fed Signale gesendet. Insbesondere die Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten am kommenden Freitag dürfte entscheidende Impulse liefern.

Möglicherweise kann Ether im positiven Kielwasser des Bitcoin Kurses schon bald wieder profitieren.

Aussicht auf global sinkende Kapitalmarkzinsen dürfte Krypto-Werten in die Karten spielen – Fed-Vertreter im Blick

Die Ausgestaltung der zukünftigen Geldpolitik in den Vereinigten Staaten dürfte weiterhin wichtige Impulse für den Krypto-Markt liefern. Denn die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen sollte die Attraktivität von zinslosen Anlagen wie Ether gegenüber festverzinslichen Anlagen tendenziell erhöhen.

Auch in der zweiten Wochenhälfte dürften Anleger weiterhin wichtigen Stimmen der Fed-Notenbank lauschen. Die Fed-Direktorin Lisa Cook hatte zu Beginn der Woche ein vorsichtiges Agieren in Bezug auf eine potenzielle Zinswende geäußert. Indes signalisierte ihr Kollege Austan Goolsbee (Chicago Fed), dass er im Jahr 2024 in Summe drei Zinsschritte befürworte.

