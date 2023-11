EUR-Aussichten durch Spekulationen verbessert

von Mfanafuthi Mhlongo, Marktanalyst bei Trive Financial

Inmitten eines turbulenten Dollarumfelds hielt sich der EURUSD-Kurs gut und notierte am Dienstag zum vierten Mal in Folge im Plus und näherte sich seinem höchsten Stand seit Mitte August. Dieser Anstieg wurde von den Erwartungen der Märkte im Hinblick auf die in dieser Woche anstehenden Sitzungsprotokolle der Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) beflügelt.

Die Schwäche des USD ist auf die vorherrschende Meinung zurückzuführen, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed zu Ende sein könnte. Die Prognosen deuten auf einen möglichen Rückgang der US-Zinsen um mehr als 100 Basispunkte im nächsten Jahr hin, parallel dazu werden die EZB-Zinsen bis Ende 2024 um rund 100 Basispunkte sinken. Diese Aussichten stehen jedoch im Gegensatz zu den jüngsten Äußerungen der EZB-Führung, die auf absehbare Zeit höhere Zinsen befürwortet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Politiker Villeroy de Galhau lehnten Diskussionen über Zinssenkungen ab und auch EZB-Politiker Pablo Hernandez de Cos bezeichnete solche Diskussionen als „verfrüht“.

Vor diesem Hintergrund ist die Bühne für eine entscheidende Woche bereitet, in der die Ergebnisse der Zentralbanken erwartet werden, die den Kurs des EURUSD neu bestimmen könnten.

Technische Analyse

Der Vier-Stunden-Chart zeigt, dass die EURUSD-Paarung das Potenzial für eine anhaltende Aufwärtsdynamik besitzt und sich derzeit um die Marke von USD 1,095 bewegt. Innerhalb eines zinsbullischen Kanalmusters hält sich der Kurs komfortabel über den wichtigsten SMAs, einschließlich des 20-SMA (grüne Linie), 50-SMA (blaue Linie) und 100-SMA (orange Linie).

Der RSI im überkauften Bereich könnte jedoch auf einen möglichen kurzfristigen Pullback hindeuten. Kurzfristige Handelsmöglichkeiten könnten sich in Richtung des Widerstands bei 1,09651 ergeben, sollten die Bullen den Aufwärtstrend beibehalten. Ein Durchbruch über den anfänglichen Widerstand könnte das zinsbullische Momentum bestätigen und wahrscheinlich die Widerstandsniveaus bei 1,10023 und 1,10348 ins Spiel bringen.

Da sich der Kurs jedoch im überkauften Bereich bewegt, besteht das Potenzial für einen kurzfristigen Rückfall auf niedrigere Niveaus. Daher könnten sich kurzfristige Handelsmöglichkeiten in Richtung der ursprünglichen Unterstützung bei 1,09138 ergeben, sollten die Bären den Abwärtsdruck aufrechterhalten. Ein Durchbruch unter den Wert von 1,09138 könnte kurzfristig die Unterstützung bei 1,08672 auf den Plan rufen.

Zusammenfassung

Die Stabilität des EUR um die Marke von 1,095 USD gegenüber dem USD inmitten der Spekulationen der Zentralbanken definiert einen kritischen Punkt für das Währungspaar EURUSD. Während die Fundamentaldaten auf eine mögliche Divergenz in der Geldpolitik hindeuten, zeigen die technischen Aussichten zinsbullische Tendenzen, die durch mögliche kurzfristige Korrekturen abgemildert werden.

Ein zinsbullischer Trend könnte sich ergeben, wenn die Widerstandsmarken 1,09651 und 1,10023 durchbrochen werden. Der überkaufte RSI signalisiert jedoch potenzielle Volatilität und kurzfristige Rückschläge, wobei der Unterstützungswert von 1,09238 als Dreh- und Angelpunkt nach unten dienen könnte.

Quellen: TradingView, Trading Economics, Reuters, Dow Jones Newswire, MT Newswire

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 66 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de