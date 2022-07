EUR/CHF wieder über Paritätsmarke – das ist nun wichtig

Das Währungspaar EUR/CHF notiert am Freitag wieder über der Marke von 1 CHF. Am Donnerstag notierte der Kurs noch deutlich unter der Paritätsmarke bei rund 0,99435 CHF und damit auf einem neuen Jahrestief. Hintergrund für den jüngsten Kursrutsch bleibt insbesondere der überraschende Anstieg der Zinsen durch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Die neuen Inflationsdaten für die Eurozone könnten jedoch kurzfristig für einen Trendwechsel sorgen.

Zinsanhebung durch die Schweizer Notenbank hinterlässt ihre Spuren

Vor rund zwei Wochen hatte die Schweizerische Nationalbank überraschenderweise an den Zinsschrauben gedreht und die Märkte in Aufruhr versetzt. Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erstmals seit 1994 einen Zinssprung in Höhe von 75 Basispunkten wagte, um die galoppierende Inflation zu bekämpfen, zogen die SNB als auch die Bank of England (BoE) nur einen Tag später nach. Lediglich die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt in Sachen Tempo im Zinserhöhungszyklus zögerlich.

8,6 Prozent: Inflation steigt in der Eurozone auf einen neuen Rekordwert

In der Eurozone ist die Inflation im Mai im Jahresmonatsvergleich um 8,6 Prozent gestiegen. Damit notiert die Teuerung so hoch wie nie seit Bestehen der EU. Im Monat zuvor hatte die Inflationsrate noch bei 8,1 Prozent gelegen.

Die neuen Daten setzen die EZB noch stärker unter Druck, eine forcierte Zinswende einzuleiten. Im Juli und September plant der Währungshüter jeweils einen Zinssprung in Höhe von 25 Basispunkten. Gut möglich, dass nun höhere Zinserhöhungen ins Spiel gebracht werden.

Die Aussicht auf rasch ansteigende Zinsen dürften dem Währungspaar EUR/CHF tendenziell in die Karten spielen und Auftrieb verleihen. Anleger sollten weiterhin die Paritätsmarke im Auge behalten.