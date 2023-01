EUR/USD bleibt stabil 🔴 Aktuelle Forex-Analyse am 30.01.23

Dies wird die bisher wichtigste Woche in diesem Jahr sein, in der die Anleger auf die verschiedenen Entscheidungen der Zentralbanken (BoE, Fed und EZB) sowie auf die Daten zum Arbeitsmarkt nach dem NFP achten werden.

Die EUR/USD-Paarung wird voraussichtlich die ganze Woche ĂĽber recht volatil bleiben.

Auf der 1-Stunden-Chart ist zu erkennen, dass der Kurs weiterhin in der Nähe der in diesem Jahr verzeichneten Höchststände seitwärts tendiert.

In Anbetracht der Tatsache, dass von Seiten der Fed eine Verringerung des Zinserhöhungstempos und von Seiten der EZB eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet wird, könnte der Euro erneut Druck auf den US-Dollar ausüben.

Sollten die Bullen in diesem Szenario aus der aktuellen Handelsspanne ausbrechen, könnte sich das zinsbullische Momentum noch weiter verstärken.

EUR fĂĽhrt die Gewinne dieser Handelssitzung an:

Heatmap. Quelle: xStation 5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.