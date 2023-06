EURGBP stagniert nach Monatshoch

Das Währungspaar EURGBP ist auf dem besten Weg, seine zweite Woche im grünen Bereich zu beenden, nachdem es in dieser Woche um 0,88 % gestiegen ist. Die Europäische Zentralbank (EZB) und andere europäische Zentralbanker kündigten diese Woche weitere Zinserhöhungen an, was dem EUR weiteren Auftrieb gab.

Da die Inflation in Großbritannien jedoch nach wie vor die höchste der G7-Volkswirtschaften ist, wird die Bank of England (BOE) wahrscheinlich unnachgiebig versuchen, sie durch weitere Zinserhöhungen zu senken, was dem GBP Auftrieb geben könnte.

Technische Analyse

Die EURGBP-Paarung durchbrach den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt und trat in einen Aufwärtstrend ein, der von einem starken zinsbullischen Momentum angetrieben wurde. Die Paarung durchbrach den Widerstand bei 0,86359 und bildete ein neues Hoch bei 0,86581. Die Unterstützung lag bei 0,85356, nachdem der Aufwärtstrend begonnen hatte.

Nach dem Erreichen des Widerstandsniveaus zog sich das Paar auf das 23,60 %-Fibonacci-Retracement-Level zurück, wo das Volumen abnahm und der Preis in einem Rechteckmuster seitwärts konsolidierte. Ein Ausbruch mit hohem Volumen auf einer der beiden Seiten des Konsolidierungsmusters könnte bedeuten, dass entweder die Bullen oder die Bären das Tauziehen gewonnen haben.

Da der Kurs in der Nähe seines Widerstands im überkauften Bereich des Relative Strength Index gehandelt wird, könnte ein Ausbruch unter hohem Volumen unterhalb des Rechteckmusters den Beginn einer Abwärtsbewegung des Paares signalisieren. Sollte die Abwärtsdynamik überwiegen, könnte das 50 %-Retracement-Level bei 0,85969 ins Spiel kommen. Umgekehrt könnte ein Ausbruch über das Konsolidierungsmuster bei hohem Volumen dazu führen, dass das Paar den Widerstand erneut testet.

Zusammenfassung

Angesichts der sich abzeichnenden Inflation in der Eurozone, der Arbeitslosenquote und des BIP-Wachstums in Großbritannien dürften Trader gespannt sein, ob die Wirtschaftsdaten das Narrativ eines stärkeren EUR oder GBP unterstützen werden. Der Wert von 0,86581 dürfte erneut getestet werden, wenn die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone die hawkishe Stimmung der EZB bestätigen.

Quellen: Reuters, TradingView

