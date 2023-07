EURGBP: Wettstreit der Währungen

von Alexa Smith, Finanzmarktanalystin bei Trive

Die Bank of England (BOE) hat im vergangenen Monat mit einer aggressiven Zinserhöhung um 50 Basispunkte eine mutige Haltung eingenommen, um die hartnäckig hohe Inflation in Großbritannien einzudämmen. Die Maßnahme scheint Wirkung zu zeigen, da die Gesamtinflation im Juni von 8,7 % auf 7,9 % zurückging und damit die Erwartungen von 8,2 % übertraf. Die Kerninflation folgte diesem Trend und sank von 7,1 % auf 6,9 %.

Die Verlangsamung der Inflation könnte die BOE dazu veranlassen, die Zinsen in diesem Monat nicht zu erhöhen, was zu einer leichten Aufwertung des GBP führen könnte. Andererseits hat sich die Gesamtinflation in Europa ebenfalls verlangsamt: Sie sank von 6,1 % auf 5,5 % und entsprach damit den Prognosen, fiel aber langsamer als beim GBP. Die Kerninflation in Europa stieg jedoch von 5,3 % auf 5,5 % und übertraf damit die Prognosen um 0,1 %, was einen Hoffnungsschimmer für weitere Zinserhöhungen durch die EZB darstellt.

Technische Analyse

Das Währungspaar EURGBP verzeichnete einen Aufwärtstrend und etablierte einen Widerstand bei 0,86920. Ein leichter Pullback versuchte, den Abwärtstrend zu verstärken, scheiterte jedoch am 23,60 %-Fibonacci-Level und fand Unterstützung bei 0,86561. Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte jedoch einen Aufwärtstrend in Richtung des Hauptwiderstands bei 0,87067 erzeugen, wenn der Aufwärtstrend anhält.

Das aktuelle Kursniveau könnte jedoch halten, was den Abwärtsdruck in Richtung der Unterstützung bei 0,86561 verstärken könnte. Sollte dieses Unterstützungsniveau nicht halten, könnten Nachfragefaktoren einen Pullback in Richtung des Golden Ratio begünstigen, der als Wendepunkt für weiteres Abwärtsmomentum dienen könnte.

Zusammenfassung

Das Währungspaar EURGBP tendiert vor dem Hintergrund eines sich beschleunigenden Inflationsrückgangs in Großbritannien aufwärts. Sollte die Aufwärtsdynamik anhalten, könnte das Währungspaar den Hauptwiderstand bei 0,87067 erneut testen. Der Nachfragedruck könnte jedoch zu einem Rückzug in Richtung des Golden Ratio führen.

Quellen: TradingView, Reuters

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de