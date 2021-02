EuropeFX: Die schöne Einfachheit der gleitenden Durchschnitte (Moving Averages)

Im Zeitalter des Internets und der Informationen, wo man für fast alles, was man möchte, Informationen finden und Wissen erwerben kann, war es noch nie so einfach, einen Ton von CFD-Handelsstrategien für die technische Analyse zu finden. Strategien mit sich kreuzenden Oszillatoren, einfachen (oder nicht) Indikatoren und/oder vielen Kombinationen davon. Manchmal mag es scheinen, dass je komplizierter die Strategie ist, desto genauer ist sie, was nicht unbedingt der Fall ist.

Ein Beispiel für eine einfache, aber effektive Strategie der technischen Analyse sind die gleitenden Durchschnitte. Für die Zwecke dieser Strategie muss man zwei gleitende Durchschnitte mit den folgenden Einstellungen verwenden:

Gleitender Durchschnitt 1:

Periode: 50

Versatz: 0

MA Methode Exponential (second choice)

Anwenden auf: Close

Die Farbe ist eine Sache der persönlichen Wahl, Gelb könnte eine gute Wahl sein.

Die Option für die Linienstärke direkt über der Taste "standand" hilft Ihnen, die Linie klarer zu sehen. Die dritte Option könnte eine gute Wahl sein.

Gleitender Durchschnitt 2:

Die einzigen Einstellungen, die sich beim zweiten Gleitenden Durchschnitt ändern, sind die Periode, 100 statt 50, und die Farbe. Rot könnte hier eine gute Wahl sein, aber auch hier hängt dies von den persönlichen Vorlieben des jeweiligen Anlegers ab. Die Dicke der Linie bleibt wie zuvor.

Nach der Einstellung dieser beiden gleitenden Durchschnitte haben wir einen Chart, der wie Chart 1 aussieht:

oder wie Chart 2:

Wie man in den obigen Charts sehen kann, wenn der gelbe gleitende Durchschnitt (50) unter dem roten gleitenden Durchschnitt (100) liegt, wie in Chart 1, dann haben wir einen potenziellen Rückgang des Preises.

Auf der anderen Seite, wenn der gelbe gleitende Durchschnitt über dem roten liegt, dann haben wir einen Anstieg des Preises der Anlage. ( Chart 2)

Sehr wichtig ist der Winkel zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten. Je steiler der Winkel der beiden Linien ist, desto aggressiver ist die Bewegung des Preises der Anlage. In beiden obigen Charts gab es einen steilen Winkel, im ersten nach unten, im zweiten nach oben, und dies trieb die Preise nach unten bzw. nach oben. Wie man in beiden Beispielen sehen kann, je weniger steil die Winkel sind, desto weniger aggressiv ist die Preisbewegung in jede Richtung. Wenn die Linien parallel mit der horizontalen Achse sind, dann ist auch die Preisbewegung parallel, was uns keine Tendenz gibt und es ist eher vernünftig, zu warten.

Abschließend ist anzumerken, dass diese Strategie besser im kurzfristigen Handel (M1-M30) funktioniert, sowie dass diese Strategie ein Teil der technischen Analyse ist, die im Vergleich zur fundamentalen Analyse/Ereignisse zweitrangig ist.





