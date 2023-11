EURUSD durch Optimismus gestärkt

von Alexa Smith, Marktanalystin bei Trive Financial

Die EURUSD-Paarung stieg an, während der USD seinen stärksten Rückgang seit Juli verzeichnete. Dies war eine Reaktion auf die gemäßigte Haltung der Federal Reserve (Fed) und die Anzeichen für eine Mäßigung der US-Wirtschaftsdaten. Gegenwind erhielt der USD von verschiedenen Indikatoren wie enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten, schwächeren Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe und einem Rückgang der Renditen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten.

Der Rückgang der Treasury-Renditen war eine Reaktion auf schwächere US-Daten und Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der von „ausgewogenen“ Risiken sprach. Darüber hinaus revidierte die US-Regierung ihre Refinanzierungsschätzungen für das Quartal und kündigte eine moderatere Erhöhung der Auktionen langfristiger Schuldtitel an als ursprünglich erwartet. Die Terminmärkte preisten mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % ein, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 %, dass die erste geldpolitische Lockerung bereits im Juni erfolgen wird. In ähnlicher Weise prognostizierten die Märkte eine 80 % Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen bis April senken würde.

Technische Analyse

Die EURUSD-Paarung bestätigte ihren Aufwärtstrend, da eine Zunahme des Kaufvolumens den Kurs in Richtung des 38,20 %-Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,07570 drückte. Sollte der Kurs die Marke von 1,07570 durchbrechen, könnte der gleitende 100-Tage-Durchschnitt ein interessanter Punkt sein, um die Fortsetzung des allgemeinen Aufwärtstrends zu unterstützen.

Das Kaufvolumen könnte jedoch an Schwung verlieren, da die schlechten makroökonomischen Bedingungen in der Eurozone anhalten, was einen möglichen Rückzug in Richtung des 23,60 % Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,06449 begünstigen könnte. Da sich dieses Niveau mit der 50-Tage-Durchschnittslinie überschneidet, könnte ein Durchbruch in Richtung 1,05021 eine Trendwende einleiten.

Zusammenfassung

Die EURUSD-Paarung stieg vor dem Hintergrund der gemäßigten Kommentare der Fed. Wenn das hohe Kaufvolumen anhält, könnte der gleitende 100-Tage-Durchschnitt ein wahrscheinlicher Richtwert sein. Der Wert von 1,07570 könnte jedoch halten und einen Pullback in Richtung der Unterstützung bei 1,06449 begünstigen.

Quellen: TradingView, Reuters

