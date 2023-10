EURUSD im Kreuzfeuer

von Mfanafuthi Mhlongo, Marktanalyst bei Trive Financial

Das Währungspaar EURUSD sieht sich im aktuellen Marktumfeld mit einer Reihe fundamentaler Faktoren konfrontiert. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere der Konflikt zwischen Israel und der Hamas sowie der Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in der Region, haben eine verhaltene Atmosphäre geschaffen, in der Investoren Zuflucht im USD suchen.

Darüber hinaus haben besser als erwartete chinesische Wirtschaftsdaten und steigende US-Einzelhandelsumsätze den USD gestützt und den EUR unter Druck gesetzt. Die jüngste Stärke des USD könnte Anzeichen einer Abschwächung zeigen, aber seine Entwicklung bleibt eng mit einer Reihe von Faktoren verbunden, einschließlich geldpolitischer Entscheidungen. Während die Märkte die Daten und die Geopolitik verarbeiten, sieht sich die EURUSD-Paarung einer komplexen Landschaft gegenüber.

Technische Analyse

Auf dem Vier-Stunden-Chart handelt die EURUSD-Paarung derzeit um die 1,0575-Marke und kämpft darum, sich gegen den widerstandsfähigen USD zu behaupten. Obwohl sich der Kurs über den wichtigsten gleitenden Durchschnitten hält, deutet eine deutlich rückläufige Kreuzung der 20-SMA auf eine kurzfristige Abwärtsbewegung hin. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt moderate Stärke und notiert nahe der 55-Marke.

Kurzfristige Trading-Gelegenheiten könnten sich ergeben, wenn das Paar in Richtung der Unterstützung bei 1,05594 abrutscht. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte das rückläufige Momentum bestätigen und möglicherweise zu den Unterstützungen bei 1,05215 und 1,04829 führen. Sollte es jedoch nicht gelingen, den Abwärtsdruck aufrechtzuerhalten, könnte sich die Gelegenheit bieten, den ursprünglichen Widerstand bei 1,05948 zu testen. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte zu einem kurzfristigen Ziel von 1,06401 führen.

Zusammenfassung

Die EUR/USD-Paarung befindet sich an einem Scheideweg, der von widersprüchlichen fundamentalen Faktoren beeinflusst wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und das chinesische Wirtschaftswachstum beeinflussen das Währungspaar, während die gute Stimmung der Investoren in Deutschland auf Stabilität in der Eurozone hindeutet. Die technische Analyse deutet auf eine potenziell rückläufige Stimmung hin, wobei der Wert von 1,0559 eine kritische Unterstützungsmarke darstellt, die es im Auge zu behalten gilt.

Das Fehlen eines klaren Trends deutet jedoch auf einen Zustand der Marktunsicherheit hin, wobei der Widerstandswert von 1,05948 im Spiel bleibt, falls das Paar um eine klare Richtung ringt.

Quellen: TradingView, Trading Economics, Reuters, Dow Jones Newswire, MT Newswire

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de