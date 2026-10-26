Fed & Big Tech vor dem Showdown: Jetzt entscheidet sich die KI-Rallye

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach zwei schwächeren Wochen bei S&P 500 und Nasdaq startet die Börse in eine der ereignisreichsten Handelswochen des Jahres. Der Nasdaq verlor in der vergangenen Woche rund 0,7 Prozent und geriet insbesondere am Donnerstag kräftig unter Druck, nachdem neue Zweifel an den enormen Investitionen in künstliche Intelligenz aufflammten. Meta lieferte zwar stärker als erwartete Umsätze, sorgte mit hohen KI-Ausgaben und negativem freien Cashflow aber für einen deutlichen Rückschlag im gesamten Technologiesektor. Gleichzeitig kletterte Brent-Öl am Freitag auf fast 117 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit rund sechs Monaten. Zum Wochenstart fällt der Ölpreis zwar wieder auf etwa 114 Dollar zurück – die geopolitischen Risiken im Nahen Osten bleiben jedoch hoch. Damit treffen ausgerechnet jetzt KI-Bewertungen, Inflationsrisiken und die Fed aufeinander.

Der erste große Showdown folgt bereits am Mittwoch. Dann entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins. Nach der Zinserhöhung im September erwartet der Markt diesmal nahezu geschlossen eine Pause. Spannender als die Entscheidung selbst dürfte deshalb die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh werden: Gibt er bereits Hinweise auf einen weiteren Zinsschritt im Dezember? Die Terminmärkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 80 Prozent für eine weitere Zinserhöhung im Dezember ein. Der Ölpreisschub und die weiterhin zu hohe Inflation sprechen für Vorsicht, während die zuletzt schwächeren Arbeitsmarktdaten gegen eine zu aggressive Fed sprechen. Gleichzeitig entscheidet am Donnerstag auch die EZB über ihre Geldpolitik. Damit stehen innerhalb von weniger als 24 Stunden gleich zwei der wichtigsten Notenbanken der Welt im Mittelpunkt.

Doch fast noch wichtiger könnte die Berichtssaison werden. Am Mittwochabend veröffentlichen Microsoft und Alphabet ihre Quartalszahlen. Für Microsoft rechnen Analysten mit rund 90,6 Milliarden Dollar Umsatz, bei Alphabet werden etwa 128 Milliarden Dollar erwartet. Im Zentrum stehen Azure, Google Cloud, KI-Umsätze und vor allem die Frage, wie sich die gigantischen Investitionen in Rechenzentren und Chips auszahlen. Am Donnerstagabend folgt Amazon mit erwarteten rund 202 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. AWS dürfte dabei erneut zum entscheidenden Gradmesser für den KI- und Cloud-Boom werden. Nach der negativen Reaktion auf Metas hohe Investitionen müssen die drei Hyperscaler nun zeigen, dass der Markt bei AI-Capex nicht nur steigende Kosten, sondern auch steigende Erträge bekommt. Insgesamt berichtet in dieser Woche rund ein Drittel der Unternehmen aus dem S&P 500 – es ist damit die bislang intensivste Woche der laufenden Q3-Berichtssaison.

Und auch jenseits von Big Tech wird es spannend. Am Donnerstag berichten Eli Lilly, Caterpillar und Intel. Bei Eli Lilly stehen Mounjaro, Zepbound und die enorme Nachfrage nach Adipositas-Medikamenten im Mittelpunkt, während Caterpillar einen wichtigen Blick auf Industrie, Infrastruktur und Data-Center-Investitionen liefert. Intel wiederum muss zeigen, ob der Konzern beim Umbau seines Chipgeschäfts und im Wettbewerb um KI-Rechenzentren Fortschritte macht. Am Freitag folgen mit ExxonMobil und Chevron zwei weitere Schwergewichte. Angesichts des Ölpreises von deutlich über 100 Dollar dürften deren Zahlen und Aussagen zum Energiemarkt diesmal besonders genau verfolgt werden.

Makroseitig hat vor allem der Donnerstag enormes Überraschungspotenzial. Die USA veröffentlichen gleichzeitig die erste Schätzung des BIP für das dritte Quartal und den PCE-Preisindex für September, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Ökonomen rechnen derzeit mit einem annualisierten Wirtschaftswachstum von rund 3,2 Prozent. Bei der Kerninflation wird eine Jahresrate von ungefähr 3,1 Prozent erwartet. Zum Vergleich: Im August lag die Kern-PCE-Inflation bei 3,0 Prozent und die allgemeine Rate bei 3,4 Prozent. Damit könnte ausgerechnet einen Tag nach der Fed-Sitzung erneut Bewegung in die Zinserwartungen kommen. Am Freitag folgt zudem der Employment Cost Index, der wichtige Hinweise auf den Lohndruck liefert. In Deutschland startet die Woche bereits mit dem ifo-Geschäftsklimaindex.

Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir deshalb ein, ob DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq nach dem jüngsten Rücksetzer wieder durchstarten können – oder ob Fed, hohe Ölpreise und die Kosten des KI-Booms eine größere Korrektur auslösen. Wir analysieren die Fed- und EZB-Entscheidungen, die neuen PCE- und BIP-Daten sowie die Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet, Amazon und weiteren Schwergewichten. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen zentrale Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser außergewöhnlich wichtigen Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 26.10.2026 10:30 Uhr





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