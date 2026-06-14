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Fed-Entscheidung am Mittwoch: Kommt jetzt der nächste Börsenimpuls?

15.06.26 09:02 Uhr

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach den zuletzt nervösen Bewegungen an den Börsen richtet sich der Blick jetzt vor allem auf Mittwochabend: Die US-Notenbank entscheidet über den Leitzins, veröffentlicht neue Projektionen und liefert mit der anschließenden Pressekonferenz wichtige Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs. Gerade für DAX, Dow, Nasdaq, Gold, Öl und Bitcoin könnte diese Woche damit richtungsweisend werden.

Doch die Fed ist nicht der einzige Kurstreiber. US-Konsumdaten, mehrere internationale Notenbankentscheidungen, die Entwicklung im Nahen Osten und neue Quartalszahlen sorgen für zusätzliche Spannung. Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir die wichtigsten Termine ein, besprechen konkrete Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau im Blick behalten sollten. Zusätzlich analysieren wir Wunschaktien der Teilnehmer.

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    Termin: Montag, 15.06.2026 10:30 Uhr

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