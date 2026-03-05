Fed im Fokus: Jerome Powells letzter Auftritt – keine Überraschung, aber Chancen

Das erste Fed-Webinar mit Livetrading auf diesem Kanal war gleichzeitig die letzte Veranstaltung für Jerome Powell als Fed-Präsident. Gewohnt souverän führte er die Ansichten der US-Notenbank aus und erfüllte insofern alle Erwartungen, auch auf das Zinsniveau. Denn im Vorfeld waren sich fast alle Marktteilnehmer:innen einig, dass es keinen Zinsschritt geben wird.

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Fed Livetrading

Zum Jahreswechsel preiste der Markt noch bis zu 3 Zinssenkungen in diesem Jahr ein, doch nach recht robusten Wirtschaftsdaten und anziehenden Energiepreisen vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs, gehen einige Meinung sogar in Richtung Zinsanhebungen, um die Inflation nicht wieder an Fahrt gewinnen zu lassen. In den aktuellen Erwartungen des Fed Watch Tools ist die nächste Zinssenkung tatsächlich erst für das letzte Quartal in 2027 ausgewiesen.

Somit gab es ohne Zinsniveau-Veränderung auch um genau 20.00 Uhr keine starke Volatilität an den Märkten zu beobachten. Zum dritten Mal in Folge gab es die Zinspause nun, der Leitzins notiert also weiter in der Bandbreite von 3,50 bis 3,75 Prozent. Wir fassten die Wirtschaftsdaten des Tages und vom Arbeitsmarkt im Webinar zusammen und sprachen über die Erwartungen, die mit der Pressekonferenz verbunden waren. Denn hier konnte Jerome Powell noch einmal vom Script abweichen, was er jedoch letztlich nicht tat. Acht der zwölf Fed-Mitglieder waren für unveränderte Zinsen, Miran wollte sogar senken, eine solche Abweichung gab es zuletzt im Jahr 2022 aber letztlich sind dies nur Randnotizen.

Während der Pressekonferenz dienten die zuvor einsetzenden Tagestiefs bei Dow Jones und S&P500 wieder als Kaufpunkt und es kam zu einem kleinen Reversal. Bis zum vorbörslichen Hoch beobachteten wir die Situation und kamen dort mit kleinem Risiko in eine Short-Position beim Nasdaq via CFD, die uns rund 30 Punkte Gewinn brachte. Im Nachgang skizzierte ich einen Ausbruch auf der Oberseite als Favorit für den weiteren Verlauf bis zu den Big-Tech-Earnings am Abend. Diesem Szenario folgte der Markt schließlich, wie im Nachgang im Chartbild zu sehen ist.

Die Big Tech Giganten Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Qualcomm und Microsoft kamen nach Handelsschluss mit ihren Ergebnissen für das erste Quartal 2026. Aufgrund der Marktkapitalisierung kann es, bei einer Enttäuschung, zu starken Abschlägen kommen. Ein solches Szenario, verbunden mit dem Big Picture im Nasdaq, hatten wir uns ebenfalls angesehen und zwischen den Slots der Fed auch den Bitcoin, den Euro-Dollar und natürlich den DAX analysiert.

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