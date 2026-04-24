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Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street - Kostenloses Webinar am Mittwoch ab 19:50 Uhr

26.04.26 16:00 Uhr

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NEU Fed Livestream mit Livetrading Wall Street

Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street - Kostenloses Webinar am Mittwoch ab 19:50 Uhr

👉 Jetzt kostenlos zum Webinar anmelden: „Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street“

Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank zählen zu den einflussreichsten Faktoren für die globalen Finanzmärkte. Wenn die Federal Reserve ihre Zinsen anpasst oder neue wirtschaftliche Projektionen veröffentlicht, reagieren Aktien, Anleihen und Währungen oft innerhalb von Sekunden. Genau hier setzt unser exklusives Webinar am kommenden Mittwoch an: Wir analysieren die aktuelle Sitzung vom 29. April im Detail und übersetzen komplexe geldpolitische Signale in konkrete Marktimplikationen.

Im Fokus steht zunächst der jüngste Zinsentscheid der Notenbank. Welche Erwartungen hatte der Markt – und wie positioniert sich die Fed tatsächlich? Wir beleuchten die neuen Projektionen zu Inflation, Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum und setzen diese in den Kontext der aktuellen makroökonomischen Lage. Dabei berücksichtigen wir auch zentrale Konjunkturdaten wie Non-Farm Payrolls, Verbrauchervertrauen und Erzeugerpreise, um ein umfassendes Gesamtbild zu zeichnen.

Ein besonderes Highlight folgt ab 20:30 Uhr: die Rede von Jerome Powell. Seine Aussagen gelten als entscheidender Taktgeber für die Märkte. Wird ein restriktiver Ton beibehalten oder gibt es erste Signale für eine geldpolitische Lockerung? Wir analysieren die Tonalität, entschlüsseln die Botschaften zwischen den Zeilen und bewerten, ob sich ein Kurswechsel oder eine Anpassung der Forward Guidance abzeichnet.

Parallel dazu beobachten wir die unmittelbaren Marktreaktionen in Echtzeit. Ob Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite oder S&P 500 – wir zeigen, wie sich die Entscheidungen und Aussagen der Fed direkt auf die wichtigsten Indizes auswirken. Im Rahmen eines Livetradings kommentieren wir diese Bewegungen live und setzen gezielt Trades um, um Chancen aus der erhöhten Volatilität zu nutzen.

Das erwartet Dich konkret: Einordnung des Zinsentscheids und der wirtschaftlichen Projektionen Analyse der Kommunikation der Fed und ihrer strategischen Ausrichtung Interpretation der Marktreaktionen in Echtzeit mit Livetrading Ableitung konkreter Szenarien für Anleger und aktive Trader Dieses Webinar richtet sich an alle, die die Mechanismen moderner Geldpolitik verstehen und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte fundiert einordnen möchten. Gleichzeitig profitieren insbesondere Daytrader davon, die hohe Volatilität rund um das Event gezielt für ihre Handelsstrategien zu nutzen.

👉 Jetzt kostenlos zum Webinar anmelden: „Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street“

    Mittwoch, 29.04.26, 19:50 Uhr

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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