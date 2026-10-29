Fed-Schock im Nasdaq? Erst SHORT, dann LONG – 3 Gewinntrades LIVE!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.





Die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve sorgte am Mittwochabend erneut für deutliche Kursschwankungen an der Wall Street. Obwohl die Fed den Leitzinskorridor wie erwartet unverändert bei 3,75 bis 4,00 Prozent beließ, reagierten insbesondere die Technologieaktien mit schnellen Richtungswechseln. Im Mittelpunkt unseres Live-Webinars stand deshalb nicht allein die geldpolitische Entscheidung, sondern vor allem deren unmittelbare Umsetzung im Trading. Zwei erfolgreiche Short-Trades und ein anschließendes Long-Setup im Nasdaq 100 zeigten, wie sich auch in einem volatilen Marktumfeld konkrete Handelsmöglichkeiten ergeben können.



Bereits vor der Veröffentlichung der Fed-Entscheidung war die Ausgangslage interessant. Der Nasdaq 100 hatte sich innerhalb weniger Handelstage kräftig von seiner Unterstützungszone um 28.900 Punkte erholt und war wieder bis in den Bereich von 29.800 Punkten vorgedrungen. Damit stand der Index an einer wichtigen charttechnischen Schwelle. Während ein nachhaltiger Ausbruch die nächste Bewegung in Richtung der psychologisch bedeutenden Marke von 30.000 Punkten ermöglichen könnte, blieb gleichzeitig das Risiko einer erneuten Korrektur bestehen.



Um 19.00 Uhr deutscher Zeit veröffentlichte die Fed ihre Entscheidung. Die erste Reaktion der amerikanischen Aktienmärkte fiel positiv aus, doch der anfängliche Kursanstieg wurde schnell wieder abverkauft. Anschließend bewegte sich der Nasdaq 100 in Richtung seiner Tagestiefs, bevor eine erneute Gegenbewegung einsetzte. Diese schnellen Richtungswechsel sind für Zinsentscheidungen typisch, da automatisierte Handelssysteme unmittelbar auf die veröffentlichten Informationen reagieren und institutionelle Marktteilnehmer ihre Positionierungen anpassen.



Besonders interessant wurde die Situation mit Beginn der anschließenden Pressekonferenz. Die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Inflation und zur Bewertung des Aktienmarktes lösten weitere kräftige Bewegungen aus. Innerhalb von nur zwei Minuten stieg der Nasdaq 100 zeitweise um rund 100 Punkte. Gleichzeitig wurde deutlich, weshalb ein konsequentes Risikomanagement bei solchen Ereignissen unverzichtbar ist.



Nach dem kräftigen Aufwärtsimpuls näherte sich der Nasdaq 100 erneut seinem bisherigen Tageshoch. Diese Zone stellte einen wichtigen Widerstand dar, an dem bereits zuvor Verkaufsinteresse sichtbar geworden war. Anstatt dem starken Kursanstieg hinterherzulaufen, bot sich deshalb die Möglichkeit, auf eine erneute Abwärtsbewegung zu setzen.



Im Livetrading wurde dafür eine Verkaufsorder vorbereitet, die bei einem Rücklauf unter die kurzfristige Trendlinie aktiviert werden sollte. Das Ziel lag bei rund 30 Punkten. Tatsächlich setzte eine Korrektur ein, allerdings verlief die Bewegung zunächst weniger dynamisch als erwartet. Der erste Short-Trade wurde deshalb mit einem Gewinn von fünf Punkten geschlossen. Das ursprünglich anvisierte Gewinnziel wurde knapp verfehlt. Mit mehr "Ausdauer" wäre das Ziel auch wenig später erreicht worden. Gerade in solchen Situationen zeigt sich, dass ein kleiner realisierter Gewinn sinnvoller sein kann, als auf eine bestimmte Kursbewegung zu bestehen und damit einen bereits erfolgreichen Trade unnötig zu gefährden, denn es hätte auch anders ausgehen können.



Wenig später ergab sich eine weitere Einstiegsmöglichkeit. Der Nasdaq 100 konnte sich erneut nicht nachhaltig oberhalb seiner kurzfristigen Widerstandszone etablieren. Der Rücklauf vom Tageshoch lieferte damit ein zweites Verkaufssignal. Auch dieses Setup wurde im Livetrading umgesetzt. Diesmal entwickelte sich die Abwärtsbewegung deutlicher und führte den Index zurück in Richtung des Bereichs um 29.750 Punkte. Der zweite Short-Trade konnte ebenfalls mit Gewinn abgeschlossen werden.



Rückblickend zeigte sich, dass bei einem längeren Halten der Position sogar ein wesentlich größerer Kursgewinn möglich gewesen wäre. Für das kurzfristige Trading stand jedoch die konsequente Umsetzung des zuvor erkannten Signals im Vordergrund. Beide Short-Trades nutzten die nachlassende Aufwärtsdynamik an einer charttechnisch relevanten Widerstandszone.



Nach den beiden erfolgreichen Short-Trades änderte sich die Ausgangslage erneut. Der Nasdaq 100 stabilisierte sich zunächst auf tieferem Niveau und setzte anschließend zu einer weiteren Erholung an. Ein ursprünglich vorbereitetes Kauflimit wurde bei einem vorherigen Rücksetzer knapp nicht erreicht, sodass diese erste Long-Möglichkeit ohne Ausführung blieb.



Im weiteren Handelsverlauf entstand jedoch ein neues Kaufsignal. Nachdem der Markt eine kurzfristige Schwelle zurückerobert hatte, wurde ein Long-Trade ausgelöst. Ziel war es, von einer erneuten Aufwärtsbewegung in Richtung der zuvor erreichten Hochpunkte zu profitieren.



Für die Position wurde ein begrenztes Gewinnziel von etwa 20 bis 25 Punkten angestrebt. Gleichzeitig stand fest, dass der Trade bei ausbleibender Aufwärtsdynamik konsequent beendet werden sollte. Im weiteren Verlauf erreichte der Markt das vorgesehene Gewinnziel. Damit ergänzte ein Long-Setup die beiden zuvor erfolgreichen Short-Trades.



Die drei Handelsentscheidungen verdeutlichen einen wesentlichen Grundsatz des kurzfristigen Tradings: Nicht die persönliche Erwartung an die weitere Marktrichtung ist entscheidend, sondern das jeweils aktuelle Kursverhalten. Während zunächst die Widerstandszone am Tageshoch für Short-Positionen genutzt wurde, entstand später aus der Stabilisierung und dem erneuten Ausbruch ein Long-Signal.



Neben meinem Livetrading wurden die geldpolitischen Hintergründe ausführlich analysiert. Die Fed beließ ihren Leitzinskorridor unverändert bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Zwei Mitglieder sprachen sich nach den im Webinar besprochenen Informationen für eine weitere Zinserhöhung aus. Dies verdeutlicht die weiterhin unterschiedlichen Einschätzungen innerhalb der amerikanischen Notenbank.



Einerseits zeigen die jüngsten Konjunkturdaten eine weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung. Andererseits hat sich das Beschäftigungswachstum abgeschwächt, während die Inflation über dem langfristigen Zielwert von zwei Prozent liegt. Für die Fed entsteht daraus ein schwieriger Zielkonflikt zwischen Preisstabilität und wirtschaftlicher Entwicklung.



Zusätzliche Unsicherheit ergibt sich aus den geopolitischen Spannungen, den hohen Energiepreisen und der bevorstehenden US-Zwischenwahl. Auch die umfangreichen Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben ein wichtiger Faktor für die Bewertung amerikanischer Technologieaktien. Immerhin melden am Abend noch Microsoft und Alphabet ihre Quartalszahlen.



Charttechnisch bleibt die Unterstützungszone um 28.900 Punkte von besonderer Bedeutung. Von dort hatte der Nasdaq 100 seine jüngste Erholungsbewegung gestartet. Auf der Oberseite stehen zunächst die Bereiche um 29.800 Punkte und anschließend die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten im Mittelpunkt.



Ein nachhaltiger Ausbruch könnte den Weg zu den bisherigen Rekordständen wieder öffnen. Scheitert der Index dagegen erneut an diesen Widerständen, wären weitere Rücksetzer innerhalb der zuletzt ausgebildeten Handelsspanne möglich.



Das heutige Fed-Livetrading zeigte damit eindrucksvoll, wie wichtig Flexibilität und eine klare Handelsstrategie bei geldpolitischen Entscheidungen sind. Komm gern wieder in der Dezember-Berichterstattung hinzu unter:

„Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street“





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