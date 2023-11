Geld anlegen leicht gemacht - Profi Strategien für jedermann live in Wien

EILMELDUNG: USDJPY stürzt ab, Intervention der Bank of Japan?

US-Inflationsdaten und Quartalszahlen im Fokus: Marktausblick für DAX, Nasdaq, WTI & Aktien (Apple, Microsoft & Co.)

Heute im Fokus

Bayer zieht US-Zulassungsantrag für Krebsmittel Aliqopa zurück. Commerzbank-Finanzchefin sorgt sich wegen Konjunkturflaute. Boeing erhält Großaufträge von mehreren Airlines. Talanx plant zügigere Gewinnsteigerungen. Booking zahlt italienischem Staat fast 100 Millionen Euro. Mehr Passagiere am Fraport. TotalEnergies kauft Gaskraftwerke in Texas zu. BMW will Missstände bei marokkanischem Lieferant aufklären. PNE bestätigt Ziele trotz schwachem Ergebnis.