Gold im Chart-Check: 200-Tage-Linie unterschritten – und jetzt?

Im aktuellen Daily Trading TV wirft Jörg Scherer Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland einen Blick auf die Entwicklung des Goldpreises und was das zweite Halbjahr noch so offen hält

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Werbung





Der Goldpreis hat zum Jahresauftakt kräftig zugelegt und gleichzeitig rücken im Chart gleich mehrere technische Wegmarken in den Fokus. Nach einem dynamischen Start ins Jahr stellt sich nun die Frage, ob der übergeordnete Trend seine Stabilität behält oder ob eine Konsolidierung eintritt.

Unser Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland beleuchtet im aktuellen Daily Trading TV unter anderem, was es bedeutet, wenn eine sehr langfristige Trendlinie aus früheren Jahrzehnten nicht mehr hält und warum in solchen Phasen eine saubere Risikosteuerung besonders wichtig wird. Zusätzlich zeigt Jörg Scherer, welche Signale trendfolgende Ansätze wie Point & Figure sowie Momentum-Indikatoren liefern und welche Rolle dabei die vielbeachtete 200-Tage-Linie spielt.

Kann Gold den Trend verteidigen oder spricht der Chart bereits eine andere Sprache? Wo könnte eine sinnvolle Risikobegrenzung liegen? Diese und weitere Fragen beantwortet Jörg Scherer im aktuellen Daily Trading TV.



HSBC Daily Trading TV vom 09.06.2026: 200-Tage-Linie unterschritten – und jetzt?









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



