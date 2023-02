GOLD: Kommt nach vier Verlustwochen eine weitere?! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 19.02.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT:┬áDas Edelmetall Gold ist in den letzten Handelstagen immer wieder an die SMA200 (aktuell bei 1.890,1 US-Dollar) gelaufen, hat diese Linie aber nicht ├╝berwinden k├Ânnen. Im Chart sind diese Bewegungen und die Versuche sehr gut nachzuvollziehen. Die SMA20 (aktuell bei 1.837,8 US-Dollar) wurde als weiterer Support im Nachgang aufgegeben. Im weiteren Handelsverlauf hat sich Gold unter der SMA20 etabliert. Vier Verlustwochen liegen hinter Gold, und wir sehen die Lage weiterhin eher neutral bis barish.

Aktuelle┬á Gold┬áAnalyse ┬áam 18.02.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading┬á­čö┤ Gold Handelsideen┬á­čö┤ Gold Prognose & Ausblick

Gold R├╝ckblick: (13.02.2023 - 17.02.2023)

Der Rohstoff Gold notierte am Montagmorgen bei 1.862,7 US-Dollar. Das Edelmetall notierte damit 13,60 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 1,40 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Es ging am Montag zun├Ąchst moderat aufw├Ąrts, es stellten sich am Mittag bereits wieder Abgaben ein, die bis an die 1.850 US-Dollar gingen. Am Dienstagnachmittag ging es zum Wochenhoch, dass aber im Nachgang wieder abverkauft wurde. Die Abgaben verst├Ąrkten sich am Mittwoch. Nachdem zun├Ąchst ein Boden gefunden war, konnte sich Gold nur moderat erholen. Bereits am Donnerstag im sp├Ąteren Abend erh├Âhte sich der Abgabedruck wieder. Dieser f├╝hrte das Edelmetall bis Freitagvormittag unter die 1.820 US-Dollar Marke. Erst hier kam es zu einer gr├Â├čeren Gegenbewegung an und ├╝ber die 1.840 US-Dollar. Das Edelmetall ging bei 1.841,6 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt erneut unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenso, das gleichzeitig das Jahrestief ist. Auch in dieser Handelswoche konnte kein Gewinn ausgewiesen werden, es wurde der vierte Wochenverlust hintereinander formatiert. Die Range hingegen war deutlich gr├Â├čer als in der Vorwoche und lag fast auf dem Level des Jahresdurchschnitts.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 1.868,4 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass Gold unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 1.869,9 US-Dollar anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und ├╝berschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R├╝cksetzer gingen mit dem Unterschreiten 1.829,5 US-Dollar-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel bei 1.827,2 US-Dollar.

Gold - Wie k├Ânnte es weitergehen:

Gold-Widerst├Ąnde

1.855,3

1.856,7

1.860,9

1.877,0

1.890,1

1.890,5

1.908,8

1.921,4

1.977,1

Gold-Unterst├╝tzungen

1.837,8

1.830,3

1.819,9

1.774,9

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich Gold Mitte Dezember ├╝ber die SMA20 (aktuell bei 1.890,5 US-Dollar) schieben und im Nachgang dann auch etablieren konnte. Es ging von hier aus sukzessive aufw├Ąrts. Das Edelmetall konnte sich zun├Ąchst deutlich von der SMA20 auf Tagesschlussbasis entfernen, im weiteren Handelsverlauf ging es dann unter diese Durchschnittslinie weiter abw├Ąrts bis an die SMA50 (aktuell bei 1.860,9 US-Dollar). Im Laufe dieser Handelswoche hat sich das Edelmetall deutlich unter die SMA50 geschoben.

Wesentlich wird sein, ob es Gold es schafft, sich auf Tagesschlussbasis wieder an und ├╝ber die SMA50 zu schieben. Sollte das gelingen, so gilt es im Nachgang auch, m├Âglichst rasch, auch den Move ├╝ber die SMA20 abzubilden. Sollte es Gold schaffen, einen Tagesschluss ├╝ber der SMA20 zu formatieren, der am Folgetag best├Ątigt wird, so w├╝rde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen, die Fortsetzung der Aufw├Ąrtsbewegung w├Ąre denkbar und m├Âglich.

Gelingt der Move ├╝ber die SMA50 aber nicht, so besteht die Gefahr und die M├Âglichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen k├Ânnten, die ├╝bergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.774,8 US-Dollar) gehen k├Ânnten. Sp├Ątestens hier sollten sich die Notierungen wieder erholen.

Einordnung ├╝bergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall ist in den letzten Handelstagen immer wieder an die SMA200 (aktuell bei 1.890,1 US-Dollar) gelaufen, hat diese Linie aber nicht ├╝berwinden k├Ânnen. Im Chart sind diese Bewegungen und die Versuche sehr gut nachzuvollziehen. Die SMA20 (aktuell bei 1.837,8 US-Dollar) wurde als weiterer Support im Nachgang aufgegeben. Im weiteren Handelsverlauf hat sich Gold unter der SMA20 etabliert. Zum Wochenschluss hin konnte sich das Edelmetall wieder ├╝ber die SMA20 schieben.

Sollte es Gold schaffen, sich auch ├╝ber der SMA20 zu etablieren, so w├╝rde sich das Chart etwas aufhellen. Wesentlich wird aber sein, ob der Move ├╝ber die SMA50 (aktuell bei 1.855,3 US-Dollar) gelingt. Sollte sich Gold wieder ├╝ber der SMA200 etablieren k├Ânnen, w├Ąre ein Anlaufen der 1.900/1.905 US-Dollar wieder denkbar.

Geht es wieder unter die SMA20, so w├╝rde alles beim alten bleiben, weitere Abgaben denkbar und m├Âglich, die die Perspektive haben, die Anlaufziele im Bereich der 1.800/1.795 US-Dollar zu erreichen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / b├Ąrisch

Fazit: wesentlich wird sein, ob es Gold schafft, sich im 4h Chart wieder ├╝ber die 20-Tage-Linie zu schieben und zu etablieren. Erst wenn dies gelingt, k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts gehen. Misslingt der Move aber, so w├Ąren ├╝bergeordnet weitere Abgaben denkbar, die in Richtung der 1.800 US-Dollar laufen k├Ânnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Gold Rahmenbedingungen:

Die EZB wird bei ihrer n├Ąchsten Sitzung die Zinsen weiter anheben. Das hat die europ├Ąische Zentralbank in den letzten Tagen immer wieder unterstrichen. Die Kerninflation ist nach wie vor hoch, und bedarf, nach anf├Ąnglichem Z├Âgern, jetzt doch einer h├Ąrteren Gangart. Der n├Ąchste Zinsschritt wird sich auf weitere 50 Basispunkte belaufen, sodass der Zinssatz dann bei 3,50% liegen wird. Zwar sind die Energiekosten in den letzten Wochen und Monaten deutlicher gesunken, aber die Breite der Inflation nimmt nun zu. Das ist auch in der Preissteigerung im Januar unterlegt, nachdem diese im Dezember noch gesunken ist. Zudem deuten die Lohnforderungen der Gewerkschaften darauf hin, dass sich eine Lohn-/Preisspirale in Gang setzen k├Ânnte, was die Inflation weiter befeuern k├Ânnte.

 



Die Aktienm├Ąrkte haben einen n├Ąchsten Zinsschritt der EZB als auch der FED eingepreist, es d├╝rfte um die Sitzungstermine der Zentralbanken keine allzu gro├če Vola geben. Wesentlich und entscheidend f├╝r die M├Ąrkte wird aber sein, wie sich die Zentralbanken zu den mittelfristigen Aussichten positionieren. Die Einsch├Ątzungen der Zinspolitik f├╝r die kommenden Monate wird die M├Ąrkte in einem viel h├Âheren Ma├č beeinflussen.

Gold - Einsch├Ątzung f├╝r die neue Handelswoche:

Long Setups: Gold k├Ânnte zun├Ąchst versuchen sich ├╝ber der 1.841,6 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.843,0, bei 1.844,9, bei 1.847,1, bei 1.848,9, bei 1.850,5, bei 1.852,7, bei 1.853,9 und dann bei 1.855,3 bzw. bei 1.856,7 US-Dollar gehen. Kommt es im Bereich der 1.855,3/1.856,7 US-Dollar zu keinen R├╝cksetzern, so k├Ânnte sich die Aufw├Ąrtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere n├Ąchsten Anlaufziele w├Ąren bei 1.858,8, bei 1.860,9, bei 1.862,4, bei 1.864,7, bei 1.866,2, bei 1.868,0, bei 1.869,4, bei 1.870,2, bei 1.872,6, bei 1.874,3 und dann bei 1.877,0 US-Dollar zu finden. ├ťber der 1.877,0 US-Dollar-Marke k├Ânnte Gold an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.878,8, bei 1.879,9, bei 1.880,9, bei 1.882,3, bei 1.883,2, bei 1.885,6, bei 1.888,6 und dann bei 1.890,5 US-Dollar laufen.

Short Setups: Kann sich Gold nicht ├╝ber der 1.841,6 US-Dollar-Marke halten, so k├Ânnte das Edelmetall an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.840,0, bei 1.837,8, bei 1.836,4, bei 1.833,9, bei 1.831,2, bei 1.829,5 und dann bei 1.827,2 US-Dollar laufen. Unter der 1.827,2 US-Dollar-Marke k├Ânnte Gold unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.826,1, bei 1.824,9, bei 1.823,1, bei 1.821,5, bei 1.819,9, bei 1.818,5, bei 1.817,2, bei 1.815,1, bei 1.813,1, bei 1.811,0 und dann bei 1.809,1 US-Dollar erreichen.

Gold - ├ťbergeordnete erwartete Tendenz in der KW 08 / 2023:

seitw├Ąrts / aufw├Ąrts

 

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie dar├╝berhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2ÔÇ»% vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Investieren Sie in Ihr Lieblingsunternehmen. Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gem├Ą├č ┬ž 80 WpHG zwecks m├Âglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver├Âffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch├Ątzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed├╝rfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver├Âffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm├Ąrkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm├Ąrkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k├Ânnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f├╝r Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver├Âffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.