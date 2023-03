Gold springt um 2% angesichts des Rückgangs der US-Renditen 🔴 aktuelle Analyse, 17.03.23

Gold wird heute um mehr als 2% höher gehandelt und testet einen wichtigen mittelfristigen Widerstandsbereich um die Marke von $ 1.960 pro Unze. Grund für diese Entwicklung sind die veränderten Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik in der ganzen Welt und insbesondere in den Vereinigten Staaten. Die Märkte rechnen nur noch mit einer 60-prozentigen Chance auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte in der nächsten Woche, was das Ende des Zinserhöhungszyklus bedeuten würde. Darüber hinaus ist die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte für Juli 2023 vollständig eingepreist. Dies hat in dieser Woche zu einem deutlichen Rückgang der US-Renditen geführt, was Gold und andere Edelmetalle stützt.

Die 2- und 10-jährigen US-Renditen sind seit Beginn der Turbulenzen im Bankensektor deutlich zurückgegangen, wobei erstere stärker fielen als letztere. Dennoch ist die 2- bis 10-jährige Renditekurve nach wie vor invers, doch hat sich die Tiefe der Inversion in dieser Woche halbiert. Quelle: Bloomberg

Â

Ein Blick auf GOLD im D1-Intervall zeigt, dass der Preis dieses Edelmetalls in den letzten zwei Wochen um fast 9% gestiegen ist und nun die Widerstandszone im Bereich von 1.960 $ testet. Man beachte, dass dieser Bereich den vorherigen Aufwärtsimpuls Anfang Februar 2023 gestoppt hat. Ein Durchbruch unter diesen Bereich würde den Weg für einen Test des Swing-Bereichs bei 1.990 $ und möglicherweise sogar des Allzeithoch-Bereichs bei 2.050 $ ebnen.

Vieles wird von der Fed in der nächsten Woche abhängen - sollte sich die US-Notenbank angesichts der Probleme der US-Banken für eine vorsichtige, dovishe Botschaft entscheiden, könnte der Weg in Richtung Allzeithochs frei sein.

GOLD im D1-Intervall. Quelle:Â xStation5Â von XTB

Â

