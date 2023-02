GOLD: Weiter im Rückwärtsgang! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 26.02.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold, nach der ausgeprägten Aufwärtsbewegung, ab Anfang Februar 2023 in den Rückwärtsgang geschaltet hat. Und auch in den letzten Handelstagen gab es keine wesentlichen Erholungen. Das Chartbild ist damit uneingeschränkt bärisch zu interpretieren.

Aktuelle Gold Analyse am 26.02.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

GOLD Rückblick: (20.02.2023 - 24.02.2023)

Das Edelmetall Gold notierte am Montagmorgen bei 1.843,9 US-Dollar. Das Handelsinstrument notierte damit 18,80 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche, aber 2,30 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Es ging zunächst in einer engeren Box seitwärts weiter. Am Dienstag stellte sich etwas Schwäche ein, das Edelmetall konnte sich aber stabilisieren und am Mittwoch moderat erholen. Diese Erholung wurde im weiteren Handelsverlauf aber wieder abverkauft. Es ging am Donnerstag seitwärts / abwärts, am Freitag stellte sich dann ausgeprägte Schwäche ein, die Gold bis unter die 1.810 US-Dollar brachte. Das Edelmetall ging bei 1.810,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt deutlich unter dem der Vorwoche, das Wochentief ebenso und knapp über der Marke von 1.800 US-Dollar. Auch in dieser Woche wurde ein Wochenverlust ausgewiesen, der fünfte hintereinander und der fünfte in diesem Jahr. Die Range war etwas kleiner als in der Vorwoche und lag unter dem Jahresdurchschnitt.

hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 1.844,9 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 1.847,1 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit fast perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 1.811,0 US-Dollar Marke ebenfalls knapp unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.809,1 US-Dollar.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

1.818,3

1.823,0

1.826,4

1.833,8

1.835,8

1.863,7

1.863,9

1.886,4

1.905,1

Gold-Unterstützungen

1.797,7

1.777,4

1.774,9

1.725,8

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold, nach der ausgeprägten Aufwärtsbewegung, ab Anfang Februar in den Rückwärtsgang geschaltet hat. Es ging im Zuge der Abwärtsbewegung zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 1.863,7 US-Dollar) und im Nachgang unter die SMA50 (aktuell bei 1.863,9 US-Dollar), unter der sich das Edelmetall im Nachgang auch etabliert hat.

Damit hat sich das Tageschart wieder eingetrübt. Solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 / SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.774,9 US-Dollar) gehen könnten. Spätestens hier sollten die Notierungen sich wieder erholen. Wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so besteht die Gefahr und die Möglichkeit, das Gold durchgereicht wird. Übergeordnet könnte es dann wieder bis in den Bereich des November Tiefs gehen.

Erholungen könnten sich zunächst bis in den Bereich der SMA20 / SMA50 gehen. Da beide Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen, ist denkbar, dass es Gold schwer haben könnte über diese beiden Linien zu laufen, sollte es überhaupt zurück in diesen Bereich gehen. Gelingt der Move aber über diese beiden Linien und schafft es Gold einen Tagesschluss über der SMA50 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so würde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen, die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wäre denkbar und möglich.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall hat sich in den letzten Handelstagen nicht wesentlich erholen können. Es ging einige Mal an und über die SMA20 (aktuell bei 1.826,4 US-Dollar), allerdings hat es das Edelmetall nicht geschafft, sich aber dieser Linie zu etablieren, bzw. die SMA50 (aktuell bei 1.833,8 US-Dollar) zu überwinden. Am Freitag setzte sich die Abwärtsbewegung weiter fort.

Das Chartbild ist damit uneingeschränkt bärisch zu interpretieren. Solange Gold unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben, die Anlaufziele im Bereich der 1.785/1.780 US-Dollar bzw. übergeordnet die 1.775/70 US-Dollar zu erreichen.

Sollten sich Aufwärtsbewegungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Wichtig wäre, wenn diese Durchschnittslinie im Rahmen eines dynamischen Impulses angelaufen und überwunden werden könnte. Dann wäre die Chance gegeben, gleich weiter an und nach Möglichkeit über die SMA50 zu laufen. Erst wenn es das Edelmetall geschafft hat, sich über der SMA50 zu etablieren, besteht wieder eine realistische Möglichkeit, dass die SMA200 (aktuell bei 1.886,4 US-Dollar) angelaufen werden könnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Wesentlich wird sein, ob es Gold schafft, sich im 4h Chart wieder über die 20-Tage-Linie bzw. die 50-Tage-Linie zu schieben und zu etablieren. Erst wenn dies gelingt, könnte es weiter aufwärts gehen. Misslingt der Move aber, so wären übergeordnet weitere Abgaben denkbar, die in Richtung der 1.775/70 US-Dollar laufen könnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Gold Rahmenbedingungen:

Das deutsche BIP hat im 4. Quartal 2022 überraschend nachgegeben. Die Wirtschaftsleistung ist im letzten Quartal des Vorjahres deutlicher gefallen als angenommen. Insbesondere die zurückhaltenden Konsumausgaben haben Bremsspuren hinterlassen. Es hatte sich bereits angedeutet, dass das Weihnachtsgeschäft 2022 nicht den Erwartungen entsprochen hat. In vielen Branchen ist insbesondere der letzte Monat für das Geschäftsjahr entscheidend. Wir gehen davon aus, dass auch das Wachstum in Deutschland im 1. Quartal 2023 zurückhaltend sein wird und wir damit technisch in eine Rezession steuern könnte. Im Februar haben die Stadtwerke den Haushalten die Endabrechnung für Strom und Gas zugestellt, in vielen Fällen verbunden mit deutlichen Nachzahlungen. Auch das dürfte konsumhemmend sein.

Auch in den USA beginnt die Wirtschaftskraft, zumindest etwas, nachzulassen. Die Einkommen der Verbraucher sind zu Jahresbeginn nicht so stark gestiegen wie erwartet. Die Einkommen stiegen um 0,6%, Analysten waren von einem Anstieg von 1% ausgegangen. Gerade in den USA wird das Wirtschaftswachstum vom privaten Konsum getragen.

Gold - Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setups: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.810,7 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.812,0, bei 1.814,7, bei 1.816,2, bei 1.818,3, bei 1.819,9, bei 1.821,4, bei 1.823,0, bei 1.824,9 und dann bei 1.826,4 US-Dollar gehen. Kommt es im Bereich der 1.826,4 US-Dollar zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären bei 1.828,1, bei 1.829,7, bei 1.831,5, bei 1.833,8, bei 1.835,8, bei 1.837,4, bei 1.838,8, bei 1.840,1, bei 1.842,5 und dann bei 1.845,1 US-Dollar zu finden. Über der 1.845,1 US-Dollar Marke könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 1.847,2, bei 1.848,8, bei 1.849,7, bei 1.850,5, bei 1.852,9, bei 1.854,4, bei 1.856,2 und dann bei 1.858,3 US-Dollar angelaufen werden.

Short Setups: Kann sich Gold nicht über der 1.810,7 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.809,0, bei 1.807,9, bei 1.805,8, bei 1.803,2, bei 1.801,1, bei 1.799,2, bei 1.797,7, bei 1.796,0, bei 1.794,3 und dann bei 1.792,5 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.792,5 US-Dollar wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.790,5, bei 1.788,8, bei 1.786,2, bei 1.784,1, bei 1.782,2, bei 1.781,0, bei 1.779,4, bei 1.777,7 und dann bei 1.775,5 bzw. bei 1.774,9 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 09 / 2023:

seitwärts / aufwärts

