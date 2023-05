GOLD: Weiter nach Oben, aber ohne kräftigen Schub 🔴Die aktuelle Gold-Analyse am 14.05.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Unserere Einsch├Ątzung in Bezug auf die Interpretation des Tagescharts von Gold hat sich wenig ge├Ąndert. Das Edelmetall muss versuchen sich zun├Ąchst per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 zu etablieren. Eine weitere Voraussetzung w├Ąre, dass das Edelmetall dann rasch aufw├Ąrts laufen muss. Erst wenn diese beiden Voraussetzungen eingetreten sind, w├Ąren Notierungen im Bereich der 2.050/75 US-Dollar und ├╝bergeordnet bis 2.100 US-Dollar denkbar und vorstellbar. "Vermissen" kann man einen Kaufdruck - Gold scheint zwar nach Oben zu wollen, aber eben "ohne Druck" oder Schub.

Aktuelle┬á Gold┬áAnalyse ┬áam 14.05.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading┬á­čö┤ Gold Handelsideen┬á­čö┤ Gold Prognose & Ausblick

Gold R├╝ckblick: (08.05.2023 - 12.05.2023)

Der Rohstoff Gold notierte am Montagmorgen bei 2.020,8 US-Dollar. Das Edelmetall notierte damit 41,00 US-Dollar ├╝ber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 3,10 US-Dollar ├╝ber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich bis zum Montagabend etwas erholen, gab im Rahmen des Fr├╝hhandels zu Dienstag wieder etwa nach. Es ging bis Mittwochnachmittag sukzessive aufw├Ąrts. Das Wochenhoch wurde am Mittwochnachmittag im Rahmen es Spikebewegung formatiert. Die Gewinne wurden bis zum Abend wieder abgegeben. Bis Donnerstagmorgen gaben die Notierungen weiter nach. Nach der Zwischenerholung am Donnerstagnachmittag br├Âckelten die Notierungen weiter ab. Zwar kam es auch am Freitag zu einer kleineren Erholung, aber auch diese Gewinne wurden wieder abgegeben. Das Edelmetall konnte sich am Freitagabend aber wieder etwas erholen und ging bei 2.010,8 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt knapp unter dem Niveau der Vorwoche. Das Wochentief konnte sowohl ├╝ber dem Level der Vorwoche als auch ├╝ber der 2.000 US-Dollar Marke formatiert werden. Nach zwei Wochengewinn wurde in dieser Handelswoche wieder ein kleiner Wochenverlust abgebildet. Die Range lag deutlich unter dem Level der Vorwoche, als auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 2.045,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n├Ąchstes Anlaufziel bei 2.047,7 US-Dollar anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und ├╝berschritten, das Setup hat damit nicht gepasst.┬áDie R├╝cksetzer gingen mit Unterschreiten der 2.002,1 US-Dollar nicht an unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 2.000,3 US-Dollar.

Gold - Wie k├Ânnte es weitergehen:

Gold-Widerst├Ąnde

2.019,7

2.023,0

2.024,2

2.025,8

2.059,5

2.080,1

2.097,1

2.105,8

Gold-Unterst├╝tzungen

2.010,8

2.007,4

2.001,5

1.975,3

1.972,1

1.932,1

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.041 und 1.958

Tagesschlussmarken 2.078 und 1.797

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 ÔÇô 2033

Boxbereich 2.484 bis 1.087

Range 4.497 bis 21.378

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold sind in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 2.004,6 US-Dollar) weitergeschoben hat. Es stellte sich zwar etwas Kaufdruck ein, die SMA20 hat aber ihre Anziehungskraft beibehalten.

Damit hat sich in unserer Einsch├Ątzung in Bezug auf die Interpretation des Tagescharts wenig ge├Ąndert. Das Edelmetall muss versuchen sich zun├Ąchst per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 zu etablieren. Eine weitere Voraussetzung w├Ąre, dass das Edelmetall dann rasch aufw├Ąrts laufen muss. Erst wenn diese beiden Voraussetzungen eingetreten sind, w├Ąren Notierungen im Bereich der 2.050/75 US-Dollar und ├╝bergeordnet bis 2.100 US-Dollar denkbar und vorstellbar.

Etabliert sich Gold aber unter der SMA20, so w├╝rde sich das Tageschart wieder eintr├╝ben. Denkbar ist, dass sich weitere Schw├Ąche einstellen k├Ânnte, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 1.957,1 US-Dollar) gehen k├Ânnte.

Einordnung ├╝bergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Nachdem sich Gold ├╝ber die SMA20 (aktuell bei 2.026,7 US-Dollar) schieben konnte, ging es nicht wesentlich weiter. Es ging im Handelsverlauf dann wieder an und unter die SMA20. Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA50 (aktuell bei 2.025,0 US-Dollar) zun├Ąchst einen Support geboten hat, dieser dann aber aufgegeben wurde. Es ging im weiteren Handelsverlauf zum Wochenschluss exakt bis an die SMA200 (aktuell bei 2.001,1 US-Dollar), die als Support gehalten hat.

Wesentlich wird sein, ob es Gold schafft, sich per Stundenschluss ├╝ber der SMA200 zu halten. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es wieder an die SMA20 bzw. die SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Gelingt es Gold sich ├╝ber der SMA50 zu etablieren und vor allem rasch aufw├Ąrts zu schieben, so k├Ânnte es ├╝bergeordnet wieder in den Bereich der 2.050/75 US-Dollar gehen.

Wird die SMA200 als Support aufgegeben und etabliert sich das Edelmetall per Stundenschluss unter dieser Linie, so k├Ânnten sich weitere Abgaben einstellen, die deutlich unter die 2.000 US-Dollar gehen k├Ânnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Gold muss sich per Tagesschluss ├╝ber der 20-Tage-Linie etablieren, will es die Perspektive auf die 2.050/75 US-Dollar haben. Sollte sich das Edelmetall aber unter der 20-Tage-Linie etablieren, so k├Ânnte es zu gr├Â├čeren Abgaben kommen, die im Zweifel auch dynamischen Charakter haben und bis in den Bereich der 50-Tage-Linie laufen k├Ânnten

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Gold Rahmenbedingungen:

Die Zentralbanken haben bei ihren letzten Sitzungen weiter an der Zinsschraube gedreht. Die Zinserh├Âhungen treffen nicht nur die Unternehmen und die Privathaushalte, deren Effekte bereits deutlich durchgeschlagen haben. Die Nachfrage im privaten Wohnungsbau beispielsweise ist massiv eingebrochen, wobei auch die gestiegenen Rohstoffkosten, f├╝r viele Familien den Traum vom Einfamilienhaus zunehmend unrealistischer erscheinen l├Ąsst.

PODCAST mit Jochen Schmidt: "Trading ist Wahrheit?!"

Aber auch die Staatshaushalte sind von den Zinssteigerungen betroffen, die Auswirkungen hier k├Ânnten allerdings noch gr├Â├čer sein als in der Privatwirtschaft. Viele Volkswirtschaften haben sich in der Nullzinsphase weiter verschuldet, die Rechnung des steigenden Verschuldungsgrad wird sukzessive pr├Ąsentiert werden. Die Schulden in den entwickelten Volkswirtschaften sind im Verh├Ąltnis zum BIP in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Die USA beispielsweise liegen bei einem Verschuldungsgrad von ├╝ber 130 % der Wirtschaftsleistung. ├ľkonomen fordern dringlich die Verschuldung abzubauen, was aber schwer sein wird, da der Handlungsspielraum durch die gestiegenen Zinsen immer weiter eingeengt wird. Wenn nicht energisch gegengesteuert wird, d├╝rfte das Problem eines Tages nicht mehr beherrschbar werden.

Gold - Einsch├Ątzung f├╝r die neue Handelswoche:

Long Setups: Gold k├Ânnte zun├Ąchst versuchen sich ├╝ber der 2.011,0 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 2.012,7, bei 2.014,1, bei 2.016,8, bei 2.018,4, bei 2.019,7, bei 2.021,1, bei 2.023,0, bei 2.024,2 und dann bei 2.025,8 US-Dollar gehen. ├ťber der 2.025,8 US-Dollar-Marke k├Ânnte Gold unsere Anlaufziele bei 2.027,4, bei 2.029,6, bei 2.031,7, bei 2.033,4, bei 2.035,3, bei 2.038,1, bei 2.040,6, bei 2.043,3, bei 2.045,5, bei 2.047,8 bzw. bei 2.049,6 US-Dollar anlaufen.

Short Setups: Kann sich Gold nicht ├╝ber der 2.011,0 US-Dollar-Marke halten, so k├Ânnte das Edelmetall zun├Ąchst an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 2.009,9, bei 2.007,4, bei 2.005,6, bei 2.004,7 bei 2.002,8, bzw. bei 2.001,5 US-Dollar laufen. Unter der 2.001,5 US-Dollar k├Ânnte Gold unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.999,4, bei 1.997,0, bei 1,995,3, bei 1.993,4, bei 1.991,1, bei 1.989,5, bei 1.987,4, bei 1.985,9, bei 1.983,4, bei 1.981,0, bei 1.979,1, bei 1.976,4, bei 1.975,3, bei 1.972,1 und dann bei 1.969,8 US-Dollar erreichen.

├ťbergeordnete erwartete Tendenz in der KW 20 / 2023:

seitw├Ąrts / aufw├Ąrts

 

