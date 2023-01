Gold: Weitere Erholungsbewegungen möglich 🔴Die aktuelle Goldanalyse am 08.01.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Tradingideen

Die Aktienmärkte sind fest in das neue Jahr gestartet. Der DAX hat in der ersten Handelswoche 2023 gut 750 Punkte hinzugewonnen. Auch die amerikanischen Aktienmärkte entwickelten sich freundlich. Gold hat sich bereits Ende des letzten Jahres über die 1.800 US-Dollar schieben und zu Jahresbeginn auch über diesem Level etablieren können.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich Gold bereits Anfang Dezember an die SMA200 schieben konnte. Es hat dann etwas gedauert, bis diese Linie, die ein hartes Brett war, genommen werden konnte. Ab Mitte Dezember ging es sukzessive aufwärts.

Gold RĂĽckblick: (02.01.2023 - 06.01.2023)

Der Goldpreis notierte am Dienstagmorgen bei 1.847,3 US-Dollar. Das Edelmetall gab zunächst etwas nach, konnte sich am Abend im Bereich der 1.827 US-Dollar stabilisieren. Eine Erholung stellte sich erst im Rahmen des Frühhandels zum Mittwoch ein. Gold konnte sich bis Mittwoch Vormittag bis in den Bereich der 1.860 US-Dollar schieben, kam hier aber nicht wesentlich weiter. Es ging zunächst in eine kleinere Konsolidierung, die am Donnerstag dann nach Süden aufgelöst wurde. Gold gab im Zuge des Rücksetzers bis an die 1.825 US-Dollar nach. Hier erholte sich Gold zunächst leicht und konsolidierte bis Freitag Mittag. Dann kam es zu einer dynamischen und von Momentum getragenen Aufwärtsbewegung, die bis zum Abend deutlich über die 1.860 US-Dollar ging. Das Edelmetall ging bei 1.866,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt deutlich ĂĽber dem der KW 51/2022 und ĂĽber der 1.800 US-Dollar Marke. Ebenso liegt das Wochentief deutlich ĂĽber der 1.800 US-Dollar Marke als auch ĂĽber dem Niveau der KW 51/2022. Zu Jahresbeginn konnte ein deutlicher Wochengewinn ausgewiesen werden. Gold hat seit dem Tief im August bisher gut 250 US-Dollar an Wert gewonnen. Die Wochenrange lag wieder ĂĽber der 40 US-Dollar Marke und damit in etwa in dem Bereich der KW 51/2022.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold Widerstände

1.879,1

1.910,5

1.920,4

1.997,6

Gold UnterstĂĽtzungen

1.847,2

1.846,7

1.845,6

1.827,5

1.825,1

1.810,4

1.790,8

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich Gold bereits Anfang Dezember an die SMA200 (aktuell bei 1.777,4 US-Dollar) schieben konnte. Es hat dann etwas gedauert, bis diese Linie, die ein hartes Brett war, genommen werden konnte. Ab Mitte Dezember ging es sukzessive aufwärts. Das lässt sich im Tageschart gut nachvollziehen. Mittlerweile hat sich Gold deutlich von der SMA20 (aktuell bei 1.810,4 US-Dollar) nach Norden entfernen können. Das Tageschart ist damit bullisch zu interpretieren.

Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Übergeordnet könnte zunächst der Bereich bei 1.900/1.907 US-Dollar angelaufen werden. Darüber wäre der Bereich bei 1.930/50 US-Dollar ein denkbares Anlaufziel.

Rücksetzer könnten bis an die SMA20 laufen und würden das bullische Chartbild nicht infrage stellen, solange es Gold schafft, sich an dieser Durchschnittslinie per Tagesschluss zu erholen. Geht es unter diese Linie und wird ein Tagesschluss darunter formatiert, so könnten sich weitere Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 einstellen. Ein Tagesschluss darunter würde die Aufwärtsbewegung in Frage stellen.

Einordnung ĂĽbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall notierte Anfang der Handelswoche noch über der SMA20 (aktuell bei 1.847,2 US-Dollar). Im Chart ist erkennbar, dass es bereits zur Wochenmitte abwärts ging. Im Zuge der Abgaben wurde die SMA20 zunächst aufgegeben, Gold konnte sich zum Wochenschluss wieder über diese Durchschnittslinie schieben, und zwar dynamisch. Damit bleibt das Chartbild bullisch zu interpretieren.

Solange Gold über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungen einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der 1.900/1.907 US-Dollar laufen könnten.

Rücksetzer könnten zunächst bis an die SMA20 laufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelstagen und -wochen einen guten Support geboten haben. Sollte es unter die SMA20 gehen, so könnten sich Rücksetzer immer noch an der SMA50 (aktuell bei 1.827,5 US-Dollar) stabilisieren. Wird diese Linie aber dynamisch und mit Momentum angelaufen, so besteht die Gefahr, dass es auch direkt unter diese Linie gehen könnten. Wesentlich wird sein, wo sich Gold stabilisieren kann. Übergeordnet hätten Rücksetzer dann das Potential bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.790,8 US-Dollar) zu laufen. Spätestens hier sollten sich die Notierungen erholen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange Gold per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie notiert, solange sind weitere Erholungsbewegungen zunächst bis in den Bereich der 1.900/1.907 US-Dollar möglich und denkbar.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Gold Rahmenbedingungen:

Die Inflation hat sich in Deutschland im Dezember etwas abgeschwächt und liegt aktuell bei (etwas mehr als) 8%. Wir hatten bereits vor einigen Wochen gemutmaßt, dass die Inflation ihren Höhe- / Scheitelpunkt erreicht haben könnte. Dennoch sind 8% Preissteigerung viel zu viel. Zu erwarten ist, dass die Inflation weiterhin hoch bleiben wird und sich im Jahresverlauf in Richtung der 5% bewegen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob die EZB bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen weiter erhöhen wird oder an der aktuellen Zinshöhe festhält. Da die europäische Zentralbank, anders wie die FED, allerlei Befindlichkeiten, neben der Geldwertstabilität, zu berücksichtigen hat, ist es nicht undenkbar, dass der nächste Zinsschritt auf sich warten lässt.

Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich robust. Die für Dezember veröffentlichten Zahlen unterstreichen, dass die US-Wirtschaft, trotz hoher Inflation und hoher Zinsen das "vor-Corona-Niveau" erreicht hat. Die US-Arbeitslosenquote liegt bei 3,5% und signalisiert damit Vollbeschäftigung.

Gold Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setups: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.865 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.867,8, bei 1.869,2, bei 1.871,1, bei 1.873,5, bei 1.875,5, bei 1.877,0 und dann bei 1.879,1 US-Dollar gehen. Über der 1.879,1 US-Dollar Marke könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 1.880,9, bei 1.882,1, bei 1.883,4, bei 1.885,0, bei 1.887,5, bei 1.889,6, bei 1.890,9, bei 1.892,7 und dann bei 1.894,1 US-Dollar erreichen. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 1.895,5, die 1.896,9, die 1.898,2, die 1.899,8, die 1.901,2, die 1.903,5, die 1.905,8, die 1.907,3 und dann die 1.909,1 US-Dollar.

Short Setups: Kann sich Gold nicht über der 1.865 US-Dollar Marke halten, so könnte das Edelmetall an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.863,2, bei 1.861,5, bei 1.859,8, bei 1.857,4, bei 1.854,9, bei 1.852,4, bei 1.850,3, bei 1.849,0, bei 1.847,2 und dann bei 1.846,7 bzw. bei 1.845,6 US-Dollar laufen. Unter der 1.845,6 US-Dollar Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.844,1, bei 1.842,5, bei 1.840,9, bei 1.839,1, bei 1.837,9, bei 1.835,1, bei 1.832,5, bei 1.830,6, bei 1.828,9 und dann bei 1.827,5 US-Dollar gehen. Unterschreitet Gold das Level bei 1.827,5 US-Dollar, so könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 1.825,1, bei 1.823,3, bei 1.821,8, bei 1.819,9, bei 1.817,5, bei 1.816,1 und dann bei 1.814,7 US-Dollar erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 02 / 2023: seitwärts / aufwärts

