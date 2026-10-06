DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.676 -1,8%Euro 1,1234 -0,2%Öl 101,5 +0,9%Gold 4.142 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Goldminen vor dem Comeback? GDX-ETF mit Short Put im Fokus | Eine Aktie, eine Option

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
IREN LTD.
37.18 EUR 1.38 EUR 3.85 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
928.40 EUR -18.70 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
30.70 EUR 0.60 EUR 1.99 %
Charts | News | Analysen
ETFs
VanEck Gold Miners ETF
87.45 USD -0.17 USD 0.00 %
Charts | News
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie lassen sich mit Short Puts regelmäßig Prämien vereinnahmen, ohne unnötig lange Kapital zu binden? In der neuen Ausgabe von „Eine Aktie, eine Option – Börseneinkommen leicht gemacht“ zeigt David Pieper, warum beim Optionshandel nicht nur der Einstieg zählt, sondern vor allem das konsequente Trade-Management. Im Fokus stehen Zeitwertverfall, die Wahl des richtigen Strikes und die Frage, warum es oft sinnvoller ist, bereits bei 50 bis 70 % des möglichen Gewinns auszusteigen, statt bis zum Verfall auf den letzten Dollar zu warten.

Ein perfektes Praxisbeispiel liefert der zuletzt vorgestellte IREN-Trade: Der Short Put mit Strike 36 US-Dollar und ursprünglich 45 Tagen Laufzeit verlor durch den Kursanstieg der Aktie bereits nach rund zwei Wochen etwa die Hälfte seines Wertes. Statt weiter abzuwarten, konnte die Position frühzeitig geschlossen und das Kapital für den nächsten Trade freigemacht werden. Genau darin liegt laut David ein entscheidender Vorteil: Wer Gewinne rechtzeitig sichert, reduziert das Risiko und kann die annualisierte Rendite durch schnellere Kapitalrotation sogar erhöhen.

Für den neuen Trade geht der Blick diesmal weg von Einzelaktien. Denn während die großen US-Indizes nahe ihren Hochs stehen, zeigt sich unter der Oberfläche ein deutlich gespaltener Markt – und gleichzeitig rückt die nächste Earnings Season näher. Deshalb sucht David gezielt nach liquiden ETFs ohne direktes Einzelaktien-Earningsrisiko. Besonders spannend erscheint dabei der VanEck Gold Miners ETF GDX: Nach der Korrektur, einem niedrigen RSI und der Annäherung an eine wichtige Unterstützungszone wird ein Short Put mit Strike 80 US-Dollar und 45 Tagen Laufzeit vorgestellt. Die Prämie liegt im Beispiel bei rund 175 US-Dollar, bei knapp 9 % Abstand zum aktuellen Kursniveau.

Außerdem geht es um die Frage, welche Renditen im Stillhalterhandel überhaupt realistisch sind, wann ein Bull Put Spread gegenüber einem klassischen Short Put sinnvoller sein kann und warum Börsenstatistiken wie der vermeintlich schwache September niemals allein über einen Trade entscheiden sollten. Dazu gibt es konkrete Regeln zum Rollen von Positionen, zum Umgang mit Verlusten und zum richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg. Eine praxisnahe Session für alle, die Optionshandel strukturiert, regelbasiert und mit klarem Fokus auf Risiko und Kapital­effizienz betreiben möchten.

Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein und selbst Praxisfragen stellen:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Aktuelle Micron Technology Aktie News

Werbung

Micron Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.