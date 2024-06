Goldpreis: Anleger fiebern PCE-Daten entgegen

Nachdem die am Donnerstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten keine klare Tendenz haben aufweisen können, dürften Anleger am Goldmarkt umso mehr mit Hochspannung der heutigen Veröffentlichung neuer US-Preisdaten entgegenfiebern. Auch Fed-Reden gilt es im Auge zu behalten.

Indes könnte das gelbe Edelmetall angesichts der Unsicherheit über die anstehende Frankreich-Wahl möglicherweise profitieren.

Am Donnerstag waren die Auftragseingänge zu den langlebigen Gütern überraschenderweise stärker ausgefallen als gedacht (0,1 Prozent). Erwartet wurde ein Minus gegenüber dem Vormonat in Höhe von 0,1 Prozent.

Besagte Daten sind insofern von Interesse, da der Sektor mit größeren Investitionen verbunden ist und somit eine größere Bedeutung in Bezug auf die Aktivität der Wirtschaftsleistung besitzt.

Das US-Bruttoinlandsprodukt hat indes im ersten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorquartal um 1,4 Prozent angezogen und damit so stark wie erwartet, nach 3,4 Prozent im Vorquartal.

