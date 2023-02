Goldpreis fällt auf 6-Wochen-Tief, starker Dollar belastet

Der Goldpreis fiel im Laufe des heutigen Tages um mehr als 1% und notiert auf einem Niveau, das seit Anfang Januar nicht mehr erreicht wurde, da neue US-Inflationszahlen die Annahmen bestärkten, dass die Fed an ihrem straffen Kurs festhalten wird, um die Inflation zu senken. Auch aus den jüngsten Kommentaren der Fed ging hervor, dass die Entscheidungsträger weitere Zinserhöhungen weitgehend befürworteten, obwohl US-Notenbanker Harker sagte, die Fed nähere sich dem Punkt, an dem die Zinsen restriktiv genug seien. Die Märkte gehen nun davon aus, dass die Fed Funds Rate im Juli einen Höchststand von 5,26% erreichen wird, während sie derzeit zwischen 4,5% und 4,75% liegt. Dies setzt die Edelmetalle unter Druck, während der Dollar auf breiter Front anzieht. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die als Indikator für die weltweiten Kreditkosten gilt, bewegt sich auf 3,8% zu und liegt damit so hoch wie seit mehr als einem Monat nicht mehr. Händler blicken nun auf die US-Einzelhandelsdaten, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden, um weitere Hinweise auf die Wirtschaft zu erhalten. Höher als erwartet ausfallende Zahlen würden der US-Notenbank weitere Gründe liefern, ihren restriktiven Kurs fortzusetzen und den Goldpreis weiter unter Druck setzen.

Aus technischer Sicht ist der Goldpreis stark gefallen, nachdem es den Käufern nicht gelungen ist, den wichtigen Widerstand bei 1.875 Dollar zu überwinden. Der Preis nähert sich derzeit der entscheidenden Unterstützung bei 1.830 Dollar, die durch frühere Preisreaktionen und das 38,2%-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle markiert ist. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich der Ausverkauf in Richtung der psychologischen Unterstützung bei 1.800 Dollar fortsetzen.

Gold im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

USDIDX - Die Käufer nähern sich erneut dem wichtigen Widerstandsbereich um 103,50, der durch frühere Preisreaktionen und die obere Grenze der 1:1-Struktur markiert wird. Gelingt es den Bullen, den Preis über den genannten Widerstand zu drücken, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 105,30 fortsetzen, was mit dem 38,2%-Retracement der im Mai 2021 begonnenen Aufwärtswelle zusammenfällt. Gelingt es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, ist die nächste zu beachtende Unterstützung bei 100,60 zu finden.

USDIDX im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

Der US-Dollar wertet im Laufe des heutigen Tages auf breiter Front auf. Quelle: xStation5 von XTB

