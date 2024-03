Goldpreis: Fed-Notenbanksitzung wirft Schatten voraus - 2.200 Dollar im Blick

Lufthansa: Massive Verluste seit Jahreshoch 2023 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.03.2024

Lufthansa: Massive Verluste seit Jahreshoch 2023 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.03.2024

Heute im Fokus

Douglas-Aktie dürfte wohl nur am unteren Ende der Preisspanne an die Börse gehen. Commerzbank plant Rekordgewinn in 2024. Canoo-Fertigungsstätte wird als Außenhandelszone anerkannt. ZEW-Konjunkturerwartungsausblick hellt sich auf. Fraport macht mehr Gewinn. Rivian darf Tesla-Supercharger mit nutzen. Airbus übernimmt BDS doch nicht. DEUTZ erzielt Rekordgewinn. Bayer plant Antrag auf Marktzulassung bei Elinzanetant.