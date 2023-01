Handelsidee: FTSE 100 (17.01.2023)

Steigende Löhne üben zusätzlichen Druck auf die BoE aus

Index bewegt sich in der Nähe einer wichtigen Widerstandszone

Beim Momentum-Indikator ist eine bärische Divergenz aufgetreten

Der FTSE 100 (UK100) schwankt in der Nähe seines Allzeithochs, da die Anleger die jüngsten Daten vom britischen Arbeitsmarkt verarbeiten. Der neue Arbeitsmarktbericht zeigt, dass die Löhne im Vereinigten Königreich so stark gestiegen sind wie noch nie, wenn man den Höhepunkt der Pandemie ausklammert, aber die Realeinkommen sind aufgrund der hohen Inflation weiter gesunken. In der Zwischenzeit könnte der Inflationsbericht für Dezember, der am Mittwoch veröffentlicht wird, weitere Hinweise auf den Straffungspfad der Bank of England liefern. Die britische Zentralbank wird die Zinssätze im nächsten Monat wahrscheinlich erneut auf 4% anheben, wobei die Märkte geteilter Meinung darüber sind, wie weit die Zinsen darüber hinaus steigen werden.

Unterdessen richten die Anleger ihr Augenmerk auch auf das Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, wo Rezessionsängste die Schlagzeilen beherrschten. Eine auf dem Gipfel in Davos veröffentlichte Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Wirtschaftsexperten des privaten und öffentlichen Sektors in diesem Jahr mit einer weltweiten Rezession rechnen, wobei etwa 18% dies für "äußerst wahrscheinlich" halten.

Aus technischer Sicht bewegt sich der FTSE 100 um den Schlüsselwiderstand bei 7.875 Punkten, wo sich die Höchststände vom Mai 2018 befinden. Dennoch scheint das bullische Momentum nachzulassen, was sich durch die bärische Divergenz des Momentum-Indikators bestätigt. Potenzielle Ziele auf der Unterseite sind bei 7.640 und 7.360 Punkten. Ein starker Widerstand ist bei 8.020 Punkten zu finden.

UK100 im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie darüberhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2 % vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Allianz, Tesla, Amazon, Apple, Nestle, , Netflix, Bayer, Deutsche Bank, Lufthansa oder Ihr Lieblinsunternehmen.

Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.