Handelsidee: GBPAUD (11.01.2023)

China öffnet sich nicht nur gegenüber der Welt, sondern auch gegenüber Australien

Ökonomen schätzen, dass die Wiedereröffnung Chinas das BIP-Wachstum in Australien um 1% erhöhen könnte

Der Verbraucherpreisindex in Australien ist im November deutlich höher als im Oktober, was die Zentralbank zu weiteren Maßnahmen ermutigen könnte

China hat beschlossen, seine Wirtschaft nach der Pandemie wieder zu öffnen. Mit massiver Unterstützung der Behörden dürfte dies zu einer deutlichen Belebung der Wirtschaftstätigkeit führen. Einigen Wirtschaftsexperten zufolge könnte dies das BIP-Wachstum Australiens um etwa 1 Prozentpunkt erhöhen, da China der wichtigste Handelspartner ist. Darüber hinaus hebt China sein inoffizielles Einfuhrverbot für Kohle aus Australien auf, und die ersten Lieferungen dürften Mitte Februar erfolgen. Die jüngsten Daten aus Australien zeigen, dass es der Wirtschaft gut geht. Interessant ist, dass die Inflationsdaten vom November viel höher ausfielen als erwartet, was dem globalen Trend zuwiderläuft und die Zentralbank zu weiteren Maßnahmen veranlassen könnte. Nicht zuletzt ist die britische Wirtschaft nicht in bester Verfassung, sodass das Pfund in nächster Zeit unter Druck geraten könnte.

