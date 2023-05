Handelsidee: GBPNZD (08.05.2023)

GBPNZD bewegte sich in den letzten Jahren seitwärts

Paar hat es nicht geschafft, über die obere Grenze der Handelsspanne auszubrechen

BoE und RBNZ nähern sich dem Ende des Zinserhöhungszyklus

Ein Blick auf GBPNZD im W1-Chart zeigt, dass sich das Paar in den letzten Jahren überwiegend seitwärts bewegt hat. Das Paar hat vor kurzem die obere Grenze dieser langfristigen Handelsspanne im Bereich von 2,0400 getestet, konnte diese jedoch nicht überwinden, sodass ein Pullback eingeleitet wurde. Sowohl die Bank of England als auch die Reserve Bank of New Zealand nähern sich dem Höhepunkt ihres Straffungszyklus, und wir sehen die Chance, dass sich der Handel in der besagten Spanne fortsetzt. Potenzielle Ziele liegen bei 1,9600 (Mitte der Spanne) und 1,9000 (untere Grenze der Spanne).

Quelle: xStation5 von XTB

