Handelsidee: NZDUSD (17.03.2023)

Neuseeländischer Dollar wertet aufgrund der US-Bankenhilfe auf

Paar durchbrach eine wichtige Widerstandszone

NZDUSD stieg am Freitag um fast 1%, da die Sorge vor einer Bankenkrise in den USA nachließ, nachdem eine Gruppe großer US-Banken ein Rettungspaket in Höhe von 30 Mrd. Dollar für die First Republic Bank ankündigte, um zu verhindern, dass diese als drittes Institut in weniger als einer Woche in Konkurs geht, was risikoempfindliche Währungen stützte. Auch die RBNZ gab ein Vertrauensvotum in die Stärke der neuseeländischen Banken und ihre Fähigkeit, eine Finanzkrise zu bewältigen, ab.

Die Anleger blicken nun auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche, bei der angesichts des nachlassenden Inflationsdrucks und der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor eine moderatere Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet wird.

Das Paar brach über den entscheidenden Widerstandsbereich bei 0,6230 aus, der durch frühere Kursreaktionen und das 61,8% Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Abwärtswelle markiert wird. Auch der mittelfristige SMA50 (grüne Linie) überschritt kürzlich den langfristigen SMA200 (rote Linie). Dadurch entstand eine bullische "Golden Cross"-Formation, die zuweilen einer Aufwärtsbewegung vorausgehen kann. Potenzielle Ziele liegen bei 0,6370 und 0,6500.

NZDUSD im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

