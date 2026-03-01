Heftige DAX-Bewegung nach Trump-News! Livetrading Analyse

Der Start des DAX war heute bereits von einer starken Vorbörse geprägt, die den Index in die Nähe der runden 23.000 zurückbrachte. Nachdem wir am Dienstag nach auf der Unterseite die 22.400 als Unterstützung ausgebildet haben, ist dies eine starke Bewegung und weiter hohe Volatilität. Insbesondere am Montag war dies zu sehen, als Donald Trump die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Nahen Osten auf den Markt traf und mit diesen Äußerungen sich die Kurse stark nach oben bewegten. Anhand dieser Kerze sprachen wir zunächst über den Sinn von Stopps und Risikomanagement und auch dessen Grenzen. Denn wenn beispielsweise eine Börse pausiert, kann auch kein CFD-Kurs gebildet werden.

Auf diese Gegenbewegung im mittelfristigen Bild gab es dann am Dienstag erneut eine Gegenbewegung, welche recht genau 50 Prozent der ersten Impulskerze ausmachte. Nun erneut das Momentum nach oben, welches nach dem XETRA-Start die 23.000 überschreiten ließ. Doch mit dem neuen GAP auf der Unterseite könnte der Markt noch einmal einen Rücklauf sehen, oder zumindest ein Wechselspiel von Bullen und Bären an der runden 23.000er-Marke.

Genau darauf fokussierte ich mich im Livetrading und legte an der kleinen Abwärtstrendlinie ab 10.00 Uhr eine Buy-Stopp-Order in den Markt. Der Ausbruch aus dem skizzierten Dreieck fand schnell statt und mittels Take Profit wurde der Trade vor der runden Marke mit rund 40 Punkten im Gewinn verkauft. Auch wenn der Index direkt auf 23.030 Punkte stieg, kann man damit zufrieden sein. Das Muster eines Umspielens der runden Marke blieb erhalten. Im Nachgang fiel der Index erneut 50 Punkte zurück - von daher ist dieses Setup auch heute womöglich noch mehrfach handelbar.

Parallel wurden 10.00 Uhr die Daten zum ifo-Index veröffentlicht. Darin war zu sehen, dass im Geschäftsklima für den März ein um 2,0 Punkte auf 86,4 Punkte notierned leichterer Wert erschien. Die aktuelle Lage bleibt somit unverändert, die Erwartungen verschlechtern sich. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagt, der Krieg im Iran beendet vorerst die Hoffnung auf einen Aufschwung. Über weitere Auswirkungen ist man sich ungewiss, wie auch zeitgleich EZB-Präsidentin Christine Lagarde äußerte. Erst am Vortag kamen Daten zum Industrie- und Dienstleistungssektor aus Deutschland, der Eurozone und den USA. Wir blicken kritisch auf deren Entwicklung und die Auswirkungen auf die Zinspolitik in den USA. Dort wird erst im September 2027 der nächste Zinsschritt erwartet, es verschiebt sich damit weiterhin die Hoffnung auf Zinssenkungen nach hinten.

Der Blick auf den Nasdaq im aktuellen Kontext und die weiteren Termine am Markt inklusive Quartalszahlen dieser Woche rundete das Webinar am Mittwochmorgen ab.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird zur weiteren Sommerzeit an der Wall Street kurz vor der Eröffnung am Donnerstag das letzte Mal um 14.15 Uhr stattfinden.

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