Heute 19 Uhr: Futures-Optionen auf S&P 500, Gold & Öl live

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Teil 2 verpasst? Sehen Sie sich jetzt die Aufzeichnung an – und seien Sie am Montag beim großen Finale der Webinarreihe mit Optionsprofi Markus Herfert live dabei.

Nach den Grundlagen aus Teil 1 wurde es im zweiten Teil der Webinarreihe „Futures-Optionen: Vom Fundament zu den Weltmärkten“ deutlich konkreter. Im Mittelpunkt standen die europäischen Märkte und die Eurex: vom EURO STOXX 50 über den Bund-Future bis hin zu DAX und europäischen Einzelaktien. Markus Herfert zeigte, welche Produkte für Optionsstrategien interessant sein können, warum Liquidität eine entscheidende Rolle spielt und worauf Trader bei unterschiedlichen Kontraktgrößen und Multiplikatoren achten müssen.

Hier können Sie sich die Aufzeichnung von Teil 2 ansehen:

Besonders praxisnah wurde es beim Blick in die Echtgelddepots. Dort zeigte Herfert unter anderem laufende Positionen auf DAX und Allianz und erklärte, wie Optionsprämien, Volatilität und Absicherungen zusammenspielen. Auch der Bund-Future stand im Fokus: Warum bewegen sich Anleihekurse und Renditen entgegengesetzt – und wie können sich daraus mögliche Setups für Futures-Optionen ergeben? Damit wurde aus der Theorie erstmals konkrete Anwendung.

Doch Europa ist nur ein Teil der Futures-Welt. Am Montag, 26. Oktober 2026, um 19:00 Uhr folgt Teil 3 – und jetzt geht es dorthin, wo ein großer Teil der Liquidität liegt: an die US-Terminmärkte.

Heute um 19:00 Uhr live: Teil 3: S&P 500, Nasdaq, Gold & Öl – jetzt wird live gehandelt

Im Finale nimmt Markus Herfert die Produkte der CME und der US-Terminmärkte unter die Lupe. Auf der Agenda stehen unter anderem die Index-Futures auf S&P 500 und Nasdaq, aber auch Gold, Silber, Rohöl, Weizen und Mais. Bereits in Teil 2 kündigte Herfert an, den ES-Future im dritten Webinar konkret zu handeln und die Besonderheiten der verschiedenen Kontrakte und Multiplikatoren zu zeigen.

Der besondere Höhepunkt: Diesmal soll tatsächlich live gehandelt werden. Neben manuellen Trades ist auch ein Blick auf automatisierte Strategien vorgesehen. Damit können die Teilnehmer unmittelbar verfolgen, wie aus Marktanalyse, Auswahl des passenden Futures und einer Optionsstrategie eine konkrete Umsetzung entsteht.

Gerade die US-Märkte bieten dafür ein spannendes Umfeld: hohe Liquidität, eine große Auswahl an Index-, Rohstoff- und Edelmetall-Futures und Handelszeiten, die weit über die klassische Aktienbörse hinausreichen. Im Webinar soll deshalb nicht nur gezeigt werden, was gehandelt werden kann, sondern vor allem, wie Futures-Optionen in der Praxis eingesetzt werden können.

Montag, 26. Oktober 2026 | 19:00 bis 20:00 Uhr

Wer nach Fundament und Eurex jetzt den nächsten Schritt gehen möchte, sollte das Finale nicht verpassen. Seien Sie live dabei, wenn Markus Herfert von den europäischen Märkten an die großen US-Futures-Börsen wechselt – und die Theorie direkt in die Praxis überführt.

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