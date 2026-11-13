HEUTE LIVE ab 14 Uhr: 3 Trading-Profis zeigen Futures-Strategien & gefährliche Trading-Fallen!

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Heute ist es so weit Wenn Trends plötzlich brechen Verluste die Emotionen übernehmen und bewährte Trading Strategien versagen ist professionelles Handeln gefragt Doch wie gehen erfahrene Trader mit genau solchen Situationen um Ab 1400 Uhr geben Rene Berteit Dr Raimund Schriek und Michael Voigt beim großen Trading Event Trade the Futures von WH SelfInvest und Eurex spannende Einblicke in ihre Handelsansätze Und das Beste Sie können alle Vorträge kostenlos im Livestream verfolgen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Futures-Trading, Trading-Psychologie und schwierige Marktphasen: Drei bekannte Trading-Experten, drei unterschiedliche Perspektiven und jede Menge Praxiswissen. Heute Nachmittag dreht sich beim Live-Seminar aus München alles um die Herausforderungen, vor denen aktive Trader täglich stehen.

Statt theoretischer Erfolgsversprechen erwarten Sie konkrete Handelsansätze, praxisnahe Chartanalysen und wertvolle Einblicke in die psychologischen Mechanismen des Tradings.

Diese drei Vorträge sollten Sie nicht verpassen!

14:10 Uhr – Rene Berteit: Den DAX schlagen!

Was bewegt den DAX wirklich? Wie gehen professionelle Futures-Trader vor und welche Strategien können bei der Entscheidungsfindung helfen? Rene Berteit zeigt, worauf es beim strukturierten Futures-Handel ankommt.

16:45 Uhr – Dr. Raimund Schriek: Revenge Trading – die gefährliche Trading-Falle

Ein Verlust, steigender Frust und der Versuch, das verlorene Geld sofort zurückzugewinnen: Warum geraten Trader immer wieder in diese emotionale Spirale? Dr. Raimund Schriek erklärt, wie Revenge Trading entsteht und wie sich impulsive Fehlentscheidungen besser vermeiden lassen.

17:45 Uhr – Michael Voigt: Niemandsland im Markt – wenn plötzlich kein Trend mehr trägt

Was tun, wenn ein Trend endet, aber keine neue Richtung erkennbar ist? Michael Voigt zeigt anhand konkreter Charts, wie sich solche schwierigen Marktphasen erkennen und handelstechnisch einordnen lassen.

Auch WH SelfInvest und Eurex sind dabei!

Ab 15:15 Uhr gestalten WH SelfInvest und die Terminbörse Eurex einen gemeinsamen Programmpunkt. Ergänzt wird das Seminar durch eine Fragerunde, bei der die Referenten auf Fragen aus dem Publikum eingehen.

Heute ab 14:00 Uhr kostenlos LIVE dabei sein!

Nutzen Sie die Gelegenheit, von erfahrenen Trading-Experten zu lernen – ganz bequem von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aus.

Die Teilnahme am Livestream ist kostenlos. Eine kurze Registrierung genügt.

JETZT KOSTENLOS FÜR DEN LIVESTREAM ANMELDEN

Trade the Future(s) – heute, Freitag, 13. November 2026, ab 14:00 Uhr LIVE aus München!

Die Veranstaltung wird von WH SelfInvest in Kooperation mit der Eurex durchgeführt. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und gegebenenfalls erforderlichen Einwilligungen finden Sie auf den jeweiligen Anmeldeseiten.





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.