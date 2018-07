EUR-GBP: Unerwarteter Ausbruchsversuch

Nach dem misslungenen Ausbruchsversuch Anfang März unternimmt das Währungspaar den nächsten Anlauf, nach oben auszubrechen.

Vor einigen Wochen sah es nicht nach einem neuerlichen Aufbegehren des EUR-GBP aus. Vielmehr mussten sich die einfache 200-Tage-Linie sowie das 50,0%-Fibonacci-Level bei 0,8809 GBP mehrmals einem Test unterziehen.

Der Euro konnte sich zuletzt von den genannten Unterstützungen nach oben befreien und die waagerechte Trendlinie bei 0,8880 GBP signifikant überwinden. Zuvor leistete diese Barriere vehement Widerstand.

Um die Seitwärtsphase zu beenden, sollten sowohl das 38,2%-Retracement bei 0,8925 GBP als auch die obere Begrenzung der Schiebezone bei 0,8929 GBP bezwungen werden. Gelingt dieses Vorhaben, wäre die psychologische Marke bei 0,9000 GBP das erste Etappenziel. Anschließend könnten die beiden Trendgeraden bei 0,9055/0,9069 GBP ins Visier genommen werden. Knapp darüber liegt das 23,6%-Fibonacci-Level bei 0,9070 GBP.

Der Trendbestätigungs-Indikator ADX signalisiert seit kurzem wieder eine Marktphase. Der MACD hat sich auf die Seite der Bullen geschlagen und weist ein intaktes Kaufsignal auf.

Dennoch besteht auch diesmal die Gefahr, dass sich der EUR-GBP an den erwähnten Widerständen die Zähne ausbeißt. In diesem Fall könnte es zu einem Rücksetzer bis zur Trendlinie bei 0,8880 GBP kommen.

EUR-GBP auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Der Inhalt dieses Artikels stellt keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedoch übernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.

Risikohinweis: Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten.

Christian Henke, Senior Marktanalyst IG

Herr Henke ist seit 2001 im Finanzsektor tätig und hat sich bereits seit dem Studium der Betriebswirtschaft für das Thema Technische Analyse interessiert. Nach seinem Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe) arbeitete Herr Henke als Aktienanalyst bei einer renommierten Bank in Düsseldorf. Neben der klassischen Chartanalyse gehören die Point & Figure Methode, gleitende Durchschnitte sowie Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: IG