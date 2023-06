Inflation bremst DAX-Erholung

Der DAX40-Future (EUREX: FDAX) erholte sich am Mittwoch nur leicht von seinem Wochentief und verlor 14 Basispunkte, nachdem sich die deutsche Inflation als hartnäckig erwies.

Die vorläufige Jahresinflationsrate für Juni lag etwas höher als im Vormonat und überraschte mit einem Anstieg um 10 Basispunkte gegenüber der Konsensschätzung von 6,3 %. Da die Europäische Zentralbank (EZB) ihren hawkishen Ton beibehält, könnte der jüngste Anstieg des DAX40-Future durch die Auswirkungen einer möglichen neunten Zinserhöhung im Juli gedämpft werden. Darüber hinaus dürften das schwache Konsumklima und die schwachen Einzelhandelsumsätze die Aktienmärkte belasten.

Technische Analyse

Nachdem der DAX40-Future ein neues Allzeithoch erreicht hatte und an den Ausgangspunkt seiner Aufwärtsbewegung zurückkehrte, um eine Unterstützung bei 15.900 und einen Widerstand bei 1.6572 zu bilden, waren die Trader bei den DAX40-Futures sehr aktiv. Nach einer Konsolidierung auf dem Unterstützungsniveau führte der jüngste Kursanstieg den Index in den Bereich seines gleitenden 100-Tage-Durchschnitts, was auf eine mögliche Trendwende nach dem starken Ausverkauf hindeutet.

Ein Durchbruch über den 61,80 % Golden Ratio bei 16.157 unter hohen Umsätzen könnte auf eine stark bullische Stimmung hindeuten. Sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, könnte das nächste interessante Niveau auf der Oberseite das 50 %-Retracement-Niveau bei 16.236 sein.

Alternativ könnte eine Trendwende bei 16.157 einsetzen, wenn sich die hawkishe Stimmung durchsetzt. Die Unterstützung bei 15.900 könnte der nächste interessante Punkt auf der Abwärtsseite sein, falls die Bären nicht die Oberhand über die Bullen gewinnen.

Zusammenfassung

Mit den heute anstehenden Veröffentlichungen der Arbeitslosen- und Inflationsraten in der Eurozone sowie des PCE-Kernindex werden die Trader herausfinden, ob die restriktive Haltung der EZB und der US-Notenbank gerechtfertigt ist. Sollte sich die starke Inflation in Deutschland auf die Inflation in der Eurozone auswirken, könnte die Risikoaversion überhandnehmen und den DAX40-Future belasten, so dass die Marke von 15.900 Punkten wahrscheinlich wäre.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Reuters, TradingView

