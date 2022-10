Intel-Quartalszahlen übertreffen Erwartungen - Aktien steigen vorbörslich

Intel (INTC.US), einer der größten Hersteller von hochmodernen Chips und integrierten Schaltkreisen, hat die Analysten mit seinem Bericht zum dritten Quartal positiv überrascht. Die Märkte hatten auf den Bericht des Unternehmens gewartet, um die von den Chipherstellern gemeldeten "Verluste" im Zuge der US-Exportsanktionen gegen China und der nachlassenden Nachfrage nach Geräten zu bewerten. Die Aktien stiegen vorbörslich um 6%:

Gewinn pro Aktie (EPS): 0,59 Dollar gegenüber Prognose von 0,32 Dollar (Refinitiv)

Umsatz: 15,34 Milliarden Dollar gegenüber 15,25 Milliarden Dollar (Refinitiv) und 15,32 Milliarden Dollar im 2. Quartal

PC-Chip-Produktion (Client Computing): 8,12 Milliarden Dollar gegenüber 7,58 Milliarden Dollar Schätzungen (Street Account)

Intel senkte wie erwartet seine Jahresgewinnprognose, aber der Markt hatte dies erwartet, sodass die Nachricht nicht enttäuschte. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn von 1,95 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 63 bis 64 Milliarden Dollar gegenüber 2,3 Dollar Gewinn pro Aktie und 65 bis 68 Milliarden Dollar Umsatz vor drei Monaten. Wir sehen also, dass Intel einen Umsatzrückgang von fast 20% im Jahresvergleich erwartet. Bislang sind die Gewinne des Unternehmens im Jahresvergleich um 59% und die Umsätze um 20% gesunken.

Die Gesamteinnahmen sind auf Quartalsbasis um 15% gesunken. Im vorangegangenen Quartal war der Umsatz um 22% gesunken, der Nettogewinn betrug 1,02 Milliarden Dollar gegenüber einem Verlust von 434 Milliarden Dollar im zweiten Quartal. Intel-CEO Pat Gelsinger erklärte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass er bis 2023 mit anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit rechne. Im Gegensatz dazu betonte CFO David Zinsner, dass eine globale Rezession möglich sei.

Das Unternehmen will seine Kosten bis 2025 durch Effizienzverbesserungen um 10 Milliarden Dollar senken, was von den Bullen positiv aufgenommen wurde. Das kurzfristige Ziel des Unternehmens sind Kostensenkungen in Höhe von 3 Milliarden Dollar bereits im Jahr 2023. Nach Berichten von Bloomberg rechnet das Unternehmen auch mit der Entlassung von Mitarbeitern.

Der Markt hatte einen stärkeren Rückgang der Chipeinnahmen erwartet. Die Nachfrage nach Geräten und Computern ist in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund des globalen Trends zur Remote-Arbeit während der Pandemie stark. Auf der anderen Seite bescherte das Segment Datacenter/AI Intel einen Umsatz von 4,21 Milliarden Dollar gegenüber der Schätzung der StreetAccount-Analysten von 4,67 Milliarden Dollar (minus 27% im Jahresvergleich), wobei der Grund für den Rückgang unter anderem die Abschwächung in China war. Der Sektor Netzwerk- und Edge-Produkte bescherte dem Unternehmen einen Umsatz von 2,27 Milliarden Dollar gegenüber der Schätzung von StreetAccount von 2,40 Milliarden Dollar.

Die Ergebnisse zeigten Anzeichen einer Verlangsamung, auch in Wachstumssegmenten wie Datenbanken, obwohl der Markt sein Augenmerk vor allem auf die Chipnachfrage richtete und hier das Ausmaß des prognostizierten Rückgangs "übertrieb". Das Unternehmen teilte mit, dass die Gerätehersteller ihre Lagerbestände abgebaut hätten, und der Rückgang der PC-Nachfrage sei vor allem im Einzelhandel und im Bildungsbereich zu beobachten.

MediaTek, einer der führenden Halbleiterhersteller Taiwans, wird sich bei der Chip-Produktion weiterhin auf die Intel Foundry Services verlassen. Intel hat außerdem mit dem Bau eines Werks in Ohio begonnen, das die heimische Produktion von strategischen Halbleitern unterstützen soll - das Investitionsvolumen beträgt mehr als 20 Milliarden Dollar. Der US-Kongress wird die Verlagerung der Chip-Produktion in die USA wahrscheinlich unterstützen, auch wenn der Gesetzentwurf "Chips and Science ACT" von einigen Republikanern kritisiert wurde.

Intel (INTC.US) im H4-Chart. Die Eröffnung deutet auf ein Niveau nahe der 28-Dollar-Marke hin, sodass der Aktienkurs wahrscheinlich zum ersten Mal seit Juli am 50er-SMA, der am gestrigen Schlusskurs von 26,30 Dollar verläuft, abprallen wird. Quelle: xStation 5

