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IonQ, Infineon & Meta: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche

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KI Quantencomputer und Milliardeninvestitionen An der Börse werden derzeit gewaltige Zukunftserwartungen gehandelt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
57.01 EUR 0.49 EUR 0.87 %
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IonQ
40.53 EUR 1.07 EUR 2.71 %
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Aktienanalysen der Woche: IonQ, Infineon & Meta


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KI, Quantencomputer und Milliardeninvestitionen: An der Börse werden derzeit gewaltige Zukunftserwartungen gehandelt. Während IonQ gemeinsam mit NVIDIA den nächsten Schritt Richtung leistungsfähiger Quantencomputer gehen will, positioniert sich Infineon als möglicher Schlüsselzulieferer für die energiehungrigen KI-Rechenzentren. Gleichzeitig startet Meta mit seinem neuen KI-Assistenten Muse einen weiteren Angriff auf den Milliardenmarkt rund um künstliche Intelligenz. Drei völlig unterschiedliche Unternehmen – doch bei allen stellt sich dieselbe Frage: Wie viel des erwarteten technologischen Durchbruchs steckt bereits im Aktienkurs?


Besonders spektakulär ist derzeit die Entwicklung bei IonQ. Das Unternehmen will seinen geplanten Superion-Quantenprozessor mit NVIDIAs Recheninfrastruktur verbinden, meldet Fortschritte bei der Fehlerkorrektur und baut über SkyWater eigene Fertigungskapazitäten auf. Gleichzeitig steigen Umsatz und Auftragsvolumen deutlich. Doch die Bewertung setzt voraus, dass aus technologischen Meilensteinen irgendwann ein profitables Geschäftsmodell entsteht. Hohe Verluste, ambitionierte Produktionspläne und eine Umsatzprognose von inzwischen 450 bis 460 Millionen US-Dollar für 2026 machen IonQ damit zu einer der spannendsten – aber auch spekulativsten – Technologieaktien.


Bei Infineon läuft die Transformation deutlich weniger spektakulär, könnte für Anleger aber ebenso entscheidend sein. Während die Schwäche der Automobilindustrie weiterhin belastet, entwickelt sich die Stromversorgung von KI-Rechenzentren zu einem immer wichtigeren Wachstumstreiber. Nach 4,172 Milliarden Euro Rekordumsatz im dritten Geschäftsquartal erwartet Infineon für das Schlussquartal bereits rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz und eine deutlich höhere Marge. Milliardeninvestitionen in neue Kapazitäten, Zukäufe im Power-Management und der Verkauf des Speicherchip-Geschäfts zeigen, wie konsequent der Konzern sein Profil auf margenstärkere Zukunftsmärkte ausrichtet.


Und auch Meta erhöht den Einsatz massiv. Der neue KI-Assistent Muse trifft auf Milliarden potenzieller Nutzer von WhatsApp, Instagram und Facebook – eine Distributionsmacht, die kaum ein KI-Wettbewerber besitzt. Gleichzeitig sollen Investitionen von bis zu 145 Milliarden US-Dollar die notwendige Infrastruktur schaffen. Doch der freie Cashflow steht unter Druck und Reality Labs verbrennt weiterhin Milliarden. In unseren aktuellen Aktienanalysen prüfen wir deshalb, wo bereits belastbare Wachstumszahlen entstehen, wo Anleger vor allem eine technologische Vision bezahlen – und welche Erwartungen IonQ, Infineon und Meta jetzt tatsächlich erfüllen müssen.


IonQ (IONQ):


IonQ Aktienanalyse



Infineon (IFX):


Infineon Aktienanalyse



Meta Platforms (META):


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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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