JD.com Aktienanalyse: Chinesischer E-Commerce-Gigant unter der Lupe. Quartalszahlen und Charttechnik





JD.com ist eines der größten E-Commerce-Unternehmen in China und zählt zu den weltweit führenden Online-Händlern. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 von Richard Liu Qiangdong gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking. Das Unternehmen startete ursprünglich als Elektronikgeschäft und hat sich seitdem zu einem umfassenden Online-Marktplatz entwickelt, auf dem Kunden eine Vielzahl von Produkten erwerben können. Das Sortiment von JD.com umfasst Elektronik, Kleidung, Haushaltsgeräte, Lebensmittel, Schönheitsprodukte, Spielzeug und vieles mehr. Zudem wurden Partnerschaften mit einer Vielzahl von Marken und Herstellern aufgebaut, um seinen Kunden eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten anzubieten.





Was JD.com von anderen E-Commerce-Unternehmen unterscheidet, ist seine beeindruckende Logistikinfrastruktur. Das Unternehmen betreibt ein riesiges Netzwerk von eigenen Lagern und Logistikzentren, das es ihm ermöglicht, Bestellungen schnell und effizient zu bearbeiten. JD.com hat außerdem eigene Lieferfahrzeuge und sogar Drohnen eingesetzt, um Pakete noch schneller zu den Kunden zu bringen. Diese starke Logistikstruktur hat JD.com zu einem der zuverlässigsten und schnellsten Online-Händler in China gemacht.





Ein weiterer wichtiger Aspekt von JD.com ist sein Fokus auf Qualität und Echtheit der Produkte. Das Unternehmen hat strenge Kontrollmechanismen eingeführt, um sicherzustellen, dass die angebotenen Produkte authentisch sind und den Kunden höchste Qualität bieten. JD.com hat das Vertrauen der Verbraucher gewonnen, indem es sich auf die Bereitstellung von Originalprodukten konzentriert hat.





Neben dem E-Commerce-Geschäft hat JD.com auch in andere Bereiche diversifiziert. Das Unternehmen hat seine eigene Finanzsparte, JD Finance, die verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet, darunter Zahlungslösungen, Investitionen und Versicherungen. JD.com ist auch in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) eingestiegen und entwickelt innovative Technologien, um das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern. Damit ist JD.com zu einem wichtigen Player im globalen E-Commerce-Markt geworden und expandiert kontinuierlich. Das Unternehmen ist bestrebt, neue Technologien und innovative Lösungen einzusetzen, um das Einkaufserlebnis für Kunden zu verbessern. Mit seiner starken Logistikinfrastruktur, dem Fokus auf Qualität und seiner breiten Produktpalette hat JD.com einen hervorragenden Ruf als vertrauenswürdiger Online-Händler aufgebaut - selbst in Europa!





Die aktuellen Quartalszahlen zeigen weiteres Wachstum. So stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf 295,4 Milliarden Yuan, er lag im Vorquartal nur bei einer moderaten Steigerung von 2,1 Prozent. Zudem konnten höhere Einnahmen und bessere Kosteneffizienz überzeugen. Sie brachten einen Nettogewinn von 3 Milliarden Yuan (431,5 Millionen Dollar) ein. Im Vergleichsquartal stand noch ein Nettoverlust von 5,2 Milliarden Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres zu Buche. Bei den Einsparung der Marketingaufwendungen von 10,3 Prozent und den allgemeinen Verwaltungsausgaben um 2,5 Prozent konnte die Effizienz gesteigert werden. Jedoch mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung mit 6,4 Prozent Aufschlag standen dem gegenüber.





Da die liquiden Barmittel auf 226,2 Milliarden RMB beziehungsweise 32,8 Milliarden US-Dollar nach 191,3 Milliarden RMB zum 31. Dezember 2021 gestiegen waren, fiel die Marktreaktion auch sehr positiv aus. Daher gab es zum 27. April schon eine Bardividende von 0,31 Dollar pro Aktie ausgezahlt.





Was zeigt das Chartbild nach der eher schlechten Performance in diesem Jahr auf?





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:













Das Video zur JD.com Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist JD.com das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.