JD.com Aktienanalyse: Der chinesische E-Commerce-Gigant im Fokus - Quartalszahlen und Charttechnik

JD.com ist ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen mit dem Hauptsitz in der Hauptstadt Peking. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 unter dem Namen Jingdong Mall gegründet und war zunächst mit 12 stationären Läden im Einzelhandel tätig. Im Zuge der SARS-Epidemie sind die Handelsaktivitäten dann 2010 ins Internet verlagert worden. Ab diesem Punkt hat sich JD.com zu einem der größten Online-Händler Chinas entwickelt, welches aktuell hinter Alibaba auf Platz 2 rangiert.





JD.com bietet eine breite Palette an Produkten an, darunter Elektronik, Kleidung, Haushaltswaren, Lebensmittel und vieles mehr. Im Video gehen wir auf die Verteilung dieser Umsätze im Detail ein. Das Unternehmen hat auch eine eigene Logistikinfrastruktur aufgebaut, um eine schnelle und zuverlässige Lieferung der Produkte zu gewährleisten. Dabei werden in ländlichen Regionen wie Inseln auch Drohnen eingesetzt. Diese Infrastruktur wird Partnern wie Danone, Oldenburger oder Unilever als Retail as a Service (Raas) angeboten.





Der Handelsriese hat im letzten Jahrzehnt ein starkes Wachstum verzeichnet und ist damit auch einer der größten E-Commerce-Anbieter der Welt. Erst 2016 erfolgte eine strategische Partnerschaft mit Walmart. JD.com Daher muss in der Peer Group auch Alibaba oder Etsy bei einem Aktienvergleich herangezogen werden. Einige Kennzahlen haben wir für Sie aufbereitet.





2014 erfolgte dann das Listing an der Nasdaq. Seitdem ist das Unternehmen fester Bestandteil m Nasdaq100. Die Aktie gilt als volatiles Investment, da in jedem Kalenderjahr eine zweistellige positive aber teilweise auch negative Rendite zu verzeichnen war. In jüngster Zeit entwickelte sich der Aktienkurs schlechter als bei den genannten Konkurrenten. Dies liegt einerseits an der Verschärfung der Wettbewerbssituation in China selbst, aber auch am Margendruck im Zuge der weltweiten Inflation. Außerdem ist zu beachten, dass JD.com wie viele chinesische Unternehmen regulatorischen Risiken ausgesetzt ist, insbesondere im Hinblick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die strengeren Regulierungen durch die chinesische Regierung. Investoren sollten daher bei einer Anlage in JD.com die aktuellen Entwicklungen und Risiken des Unternehmens sorgfältig berücksichtigen.





Anleger waren daher sehr gespannt auf die aktuellen Quartalszahlen und Jahresergebnisse 2022, die wir Ihnen ebenfalls im Video präsentieren. Als Überraschung galt die Tatsache, dass es nun eine Dividende für Anleger:innen gibt. Wie skizziert sich das Chartbild der Aktie?





Das Video zur JD.com Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist JD.com das Thema des Tages, anbei das Video:



Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

